Prezident odcestoval do USA, zúčastní sa na Valnom zhromaždení OSN

Bratislava 22. septembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini odcestoval v nedeľu predpoludním do Spojených štátov. Hlavným cieľom jeho takmer týždňovej pracovnej cesty je účasť na 79. Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v New Yorku. Okrem prejavu vo všeobecnej rozprave VZ OSN sa zúčastní aj na Samite budúcnosti a tiež na otvorenej diskusii v Bezpečnostnej rade OSN. Popri tom absolvuje viacero bilaterálnych stretnutí, informuje spravodajca TASR.



Kancelária slovenského prezidenta označila Samit budúcnosti za ťažiskové podujatie tohtoročného VZ OSN. Svetoví lídri tam podľa prezidentovho úradu budú diskutovať o možnostiach dosiahnutia nového medzinárodného konsenzu a obnovenia dôvery v multilateralizmus. Debaty sa dotknú okrem iného aj mierového využívania vesmíru a nových technológií, napríklad umelej inteligencie. Pellegrini by mal vystúpiť na tomto podujatí v pondelok.



Diskusia s prezidentom SR uzavrie v utorok 24. septembra v New Yorku podujatie s názvom Slovak PRO Summit 2024. Cieľom tejto platformy je posilnenie spolupráce medzi USA a Slovenskom prostredníctvom Slovákov žijúcich v USA. Predtým vystúpi ako hlavný rečník podujatia bývalý hokejista Marián Gáborík.



Prejav vo všeobecnej rozprave VZ OSN čaká hlavu štátu v stredu 25. septembra. Vo vystúpeniach lídrov sa očakávajú témy vojny na Ukrajine a v Pásme Gazy, ochrana medzinárodného poriadku, rešpektovanie Charty OSN a medzinárodného práva, podpora multilateralizmu či klimatická kríza a jej dôsledky. Pellegrini sa taktiež zúčastní na otvorenej diskusii Bezpečnostnej rady OSN na vysokej úrovni na tému "Schopnosť viesť smerom k mieru". Bilaterálne rokovania by mal absolvovať s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Gutterresom i ďalšími hlavami štátov, ako aj s prezidentom Svetového židovského kongresu Ronaldom Lauderom.



Vo štvrtok 26. septembra sa presunie do Cedar Rapids, druhého najväčšieho mesta štátu Iowa. Navštívi tam Národné české a slovenské múzeum a knižnicu. Táto inštitúcia tento rok oslavuje 50. výročie založenia. V piatok tam Pellegrini spoločne s českým prezidentom Petrom Pavlom odhalí nový orloj na zrenovovanej hodinovej veži. Orloj je postavený v štýle historických hodín na pražskej Staromestskej radnici, sochy preň vytvoril slovenský sochár Andrej Haršány.



Do vlasti by sa mal prezident vrátiť v sobotu 28. septembra.