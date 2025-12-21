< sekcia Slovensko
Prezident odcestoval za slovenskými vojakmi do Kosova
Na návšteve v Kosove sa spolu s prezidentom zúčastnia aj rodinní príslušníci vojakov, ktorí požiadali o predĺženie svojho pôsobenia v tejto misii.
Autor TASR
Bratislava 21. decembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v nedeľu ráno pracovne odcestoval do Kosova, v ktorom navštívi slovenských profesionálnych vojakov pôsobiacich v rámci medzinárodnej misie The Kosovo Force (KFOR) pod vedením NATO. Ide o jeho tradičnú predvianočnú cestu za príslušníkmi Ozbrojených síl SR v zahraničí. Následne sa Pellegrini presunie do Belehradu, kde absolvuje oficiálnu návštevu Srbskej republiky ako prvá slovenská hlava štátu po 16 rokoch. Jeho pracovná cesta bude trvať do pondelka (22. 12.).
Na návšteve v Kosove sa spolu s prezidentom zúčastnia aj rodinní príslušníci vojakov, ktorí požiadali o predĺženie svojho pôsobenia v tejto misii. Návšteva tak bude mať okrem oficiálneho rozmeru aj osobitný rodinný rozmer ako prejav úcty a podpory nielen samotným vojakom, ale aj ich najbližším.
Po stretnutí so slovenským kontingentom sa Pellegrini presunie do Belehradu, kde absolvuje oficiálnu návštevu Srbskej republiky. V Belehrade sa slovenská hlava štátu stretne s prezidentom Srbska Aleksandarom Vučičom, predsedníčkou Národného zhromaždenia Anou Brnabičovou a predsedom srbskej vlády Durom Macutom. Rokovania sa budú týkať rozvoja bilaterálnych vzťahov, procesu integrácie krajín západného Balkánu do EÚ i aktuálnych geopolitických výziev.
V pondelok sa slovenská hlava štátu s prezidentom Srbska spoločne stretnú so zástupcami slovenskej komunity v Báčskom Petrovci.
