Prezident odcestuje do dejiska letných olympijských hier v Paríži

Bratislava 24. júla (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini odcestuje vo štvrtok (25. 7.) do dejiska letných olympijských hier (LOH) v Paríži. Spolu s prezidentom do Paríža odcestujú aj prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel a generálny sekretár SOŠV Jozef Liba. Program prezidenta SR v Paríži zahŕňa ako športové, tak aj oficiálne podujatia. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.



"V prvý deň sa prezident Peter Pellegrini zúčastní na Medzinárodnom samite o športe a udržateľnom rozvoji, ktorý hostia prezident Francúzska Emmanuel Macron a šéf Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach," priblížili z prezidentskej kancelárie. Účastníci z rôznych krajín budú na samite prezentovať svoje iniciatívy k téme športu a jeho trvalo udržateľnému rozvoju, aby mohli v jeho závere prijať záväzky v piatich oblastiach, a to vzdelanie a zamestnanie, zdravie a výživa, rovnosť a inklúzia, financovanie a meranie vplyvu, udržateľnosť a dedičstvo.



"Tieto oblasti zároveň symbolicky odzrkadľujú päť olympijských kruhov. Samit prispeje k odkazu parížskych hier posilnením a štruktúrovaním príspevku športu k cieľom trvalo udržateľného rozvoja. Medzinárodný olympijský výbor zároveň vo štvrtok usporadúva galavečeru pri príležitosti konania letných olympijských hier, pričom pozvanie na ňu prijalo viacero hláv štátov vrátane slovenského a francúzskeho prezidenta," doplnili.



V piatok (26. 7.) sa prezident SR stretne s prezidentkou Slovinska Natašou Pircovou Musarovou v priestoroch Slovinského domu. "Spoločne budú diskutovať o prehĺbení našich bilaterálnych vzťahov i o aktuálnej politickej a bezpečnostnej situácii. Peter Pellegrini taktiež prijal pozvanie francúzskeho prezidenta a zúčastní sa na recepcii v Elyzejskom paláci. Následne v piatok podvečer si spolu s ministrom vnútra SR Matúšom Šutajom Eštokom a prezidentom Slovenského olympijského a športového výboru Antonom Siekelom pozrie slávnostný otvárací ceremoniál LOH 2024," spresnili.



Počas víkendu prezident slávnostne otvorí Slovenský olympijský dom Maison Slovaque v Paríži, ktorý bude počas celého priebehu hier prístupný ako pre športovcov, tak aj pre fanúšikov a návštevníkov. "Plánuje tiež navštíviť aj viacero športovísk a podľa programu olympiády osobne podporiť nášho skejtbordistu Richarda Turyho, boxeristku Jessicu Triebeľovú i vodnú slalomárku Elišku Mintálovú. V sobotu podvečer sa prezident spolu s ministrom vnútra stretnú aj so slovenským policajným tímom z odboru služobnej kynológie, ktorý aktuálne vypomáha v Paríži. Deje sa tak na žiadosť Francúzska o pomoc pri zabezpečení verejného poriadku počas LOH," dodali.



V pondelok (29. 7.) Pellegrini navštívi olympijskú dedinu pre športovcov a stretne sa so slovenskou výpravou, aby športovcom osobne zaželal veľa úspechov a síl do náročného súťaženia. "V rámci pracovného programu prezident v pondelok podvečer privíta monacké knieža Alberta II. v priestoroch Slovenského domu. V závere návštevy prezident osobne podporí našich ďalších olympionikov - vodného slalomára Matej Beňuša, strelca Mariána Kovačócyho a obhajkyňu zlata, strelkyňu Zuzanu Rehák Štefečekovú," podotkli.