Prezident odcestuje do Portugalska spolu s podnikateľskou delegáciou
V stredu (26. 11.) ráno prijme prezidenta SR s delegáciou na rokovaní ako prvý portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v utorok (25. 11.) odcestuje na návštevu Portugalskej republiky na pozvanie prezidenta Marcela Rebela de Sousu. Štátna návšteva slovenskej hlavy štátu v Portugalsku sa uskutoční po 20 rokoch a predstavuje pokračovanie intenzívneho dialógu medzi krajinami. Ten zahŕňa spoluprácu v rámci EÚ a NATO i v rámci hospodárskych a inovačných partnerstiev. Prezidenta bude v Lisabone sprevádzať minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) a delegácia 17 slovenských podnikateľských organizácií. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
V stredu (26. 11.) ráno prijme prezidenta SR s delegáciou na rokovaní ako prvý portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa. Po oficiálnom privítacom ceremoniáli pred Kláštorom hieronymitov si obaja prezidenti v paláci Belém vymenia štátne vyznamenania, čím symbolicky potvrdia mimoriadne kvalitné vzťahy a dlhodobé priateľstvo a partnerstvo medzi Slovenskom a Portugalskom.
Po bilaterálnom rokovaní v prezidentskom paláci bude Pellegrini pokračovať v pracovnom programe stretnutiami s ministrom zahraničných vecí Paulom Rangelom, predsedom portugalského parlamentu Josém Pedrom Aguiar-Brancom a primátorom mesta Lisabon Carlosom Moedasom, ktorý prezidentovi SR odovzdá „Čestný kľúč mesta Lisabon“.
Súčasťou návštevy bude aj štvrtkové (27. 11.) Slovensko-portugalské podnikateľské fórum za účasti oboch hláv štátov. Zástupcovia slovenských a portugalských významných firiem a inštitúcií tak budú mať príležitosť diskutovať o možnostiach ďalšieho rozvoja hospodárskej spolupráce, identifikovať nové partnerstvá a predstaviť inovatívne riešenia, ktoré môžu Slovensko a Portugalsko spoločne rozvíjať. Podpísané budú aj memorandá o porozumení, zamerané na verejné obstarávanie, zdravotníctvo a finančné služby.
Hlava štátu zároveň s ministrom zdravotníctva navštívi Nadáciu Champalimaud v Lisabone, prestížne vedecké a klinické centrum špecializujúce sa na výskum a liečbu nádorových ochorení.
