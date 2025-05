Prezident odcestuje do Talianska, v Turíne otvorí honorárny konzulát

Bratislava 2. mája (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v nedeľu (4. 5.) popoludní odcestuje do Talianska. Vzdá tam úctu historickému odkazu generála Milana Rastislava Štefánika. V meste Terst sa stretne s najvyššími predstaviteľmi mesta. Následne v Turíne otvorí Honorárny konzulát SR a uvedie nového honorárneho konzula Stefana Buona do funkcie. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.



„Návšteva prezidenta SR v Taliansku zvýrazňuje význam regiónov Friuli Venezia Giulia a Piemont ako strategických partnerov Slovenskej republiky v oblasti logistiky, energetiky a technologickej spolupráce,“ priblížil odbor komunikácie.



Región Friuli Venezia Giulia má podľa KP SR pre Slovensko mimoriadny historický význam. Hlava štátu spolu s delegáciou navštívi mesto Campoformido, odkiaľ 4. mája 1919 odštartoval na svoj posledný let Štefánik. „Peter Pellegrini sa tak stane historicky prvým prezidentom SR, ktorý si v deň výročia uctí pamiatku M. R. Štefánika priamo na mieste jeho odletu položením venca k pamätnej tabuli za prítomnosti miestnych predstaviteľov a slovenských diplomatov,“ tvrdí.



Kancelária prezidenta ďalej uviedla, že súčasťou programu bude aj historická rekonštrukcia odletu lietadla Caproni Ca.33, v ktorom Štefánik zahynul. Následne sa Pellegrini v Terste stretne s prezidentom regiónu Massimilianom Fedrigom a primátorom Terstu Robertom Dipiazzom.



V pondelok (5. 5.) navštívi hlava štátu Turín, kde otvorí startupovú konferenciu v priestoroch investičného fondu LIFTT, ktorý sa zameriava na podporu inovatívnych firiem. Do Talianska preto s prezidentom odcestujú aj zástupcovia slovenských startupov. Pellegrini podľa KP SR svojou účasťou na fóre podporí rozvoj ekonomických a inovačných väzieb medzi slovenskými a talianskymi technologickými spoločnosťami, ako aj medzi Slovenskom a Talianskom.



„Vrcholom programu prezidenta SR v Turíne bude slávnostné otvorenie Honorárneho konzulátu SR a uvedenie nového honorárneho konzula Stefana Buona do funkcie. Podujatie sa uskutoční za účasti predstaviteľov regiónu Piemont, konzulárneho zboru i slovenskej krajanskej komunity,“ informoval odbor komunikácie.