Prezident odcestuje do Záhrebu na oficiálnu návštevu Chorvátska

Bratislava 29. júna (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v utorok (1. 7.) odcestuje do Záhrebu na oficiálnu návštevu Chorvátska. Pozvala ho chorvátska hlava štátu Zoran Milanovič. Cieľom cesty je potvrdenie dobrej úrovne bilaterálnych vzťahov a podpora rozvoja ekonomických vzťahov. Prezidenti budú diskutovať aj o aktuálnych témach zahraničnej politiky. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.



„Ide o prvú návštevu slovenskej hlavy štátu v Chorvátsku po ôsmich rokoch a prvú oficiálnu návštevu po 13 rokoch. Návšteva zároveň tematicky zapadá do kontextu ciest prezidenta SR do krajín západného Balkánu,“ priblížili.



Návšteva bude trvať jeden deň deň. Pellegriniho budú sprevádzať ministerka hospodárstva Denisa Saková a šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (obaja Hlas-SD). Prezident spoločne s chorvátskou hlavou štátu otvorí slovensko-chorvátske podnikateľské fórum. Súčasťou delegácie bude preto aj početná skupina slovenských podnikateľov takmer z 30 spoločností.



Okrem chorvátskeho prezidenta sa Pellegrini stretne aj s predsedom parlamentu Gordanom Jandrokovičom a predsedom vlády Andrejom Plenkovičom. „Hlavnými témami rokovaní bude rozšírenie a upevnenie spolupráce v oblasti hospodárstva, energetiky, obrany a bezpečnosti či v Severoatlantickej aliancii, ale tiež rozširovanie EÚ o krajiny západného Balkánu, migrácia či zelená transformácia a umelá inteligencia,“ doplnili z odboru.



Prezident v rámci programu taktiež položí veniec k pamätníku vlasti. Chce si tak uctiť obete a hrdinov, ktorí prispeli k nezávislosti a slobode Chorvátska. V rámci návštevy sa stretne aj so slovenskými krajanmi.