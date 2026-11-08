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Prezident odcestuje na Parížske mierové fórum, stretne sa s Macronom
Vrcholom prvého dňa cesty má byť večera v priestoroch Elyzejského paláca na pozvanie prezidenta Francúzskej republiky Macrona, ktorá sa uskutoční práve pri príležitosti Parížskeho mierového fóra.
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini odcestuje v utorok (10. 11.) na deviaty ročník Parížskeho mierového fóra. Absolvuje aj bilaterálne rokovanie s francúzskou hlavou štátu Emmanuelom Macronom. Súčasťou programu má byť aj plenárne zasadnutie Samitu k deťom, diskusia o budúcnosti umelej inteligencie či stretnutie s predstaviteľmi krajanskej komunity. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
„Na pozvanie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a generálneho riaditeľa Stáleho sekretariátu Parížskeho mierového fóra Francka Parisa sa prezident SR v utorok 10. novembra zúčastní na sérii podujatí v priestoroch Národného námorného múzea v Paríži. Program otvorí účasť na slávnostnom otvorení Parížskeho mierového fóra, ktoré patrí medzi najvýznamnejšie medzinárodné platformy venované otázkam mieru, globálnej spolupráce a riešeniu súčasných výziev,“ uviedol prezidentský palác.
Vrcholom prvého dňa cesty má byť slávnostná večera v priestoroch Elyzejského paláca na pozvanie prezidenta Francúzskej republiky Macrona, ktorá sa uskutoční práve pri príležitosti Parížskeho mierového fóra. Stretnutie na najvyššej úrovni poskytne priestor nielen na upevnenie vzájomných vzťahov, ale aj na neformálnu diskusiu.
„Druhý deň návštevy bude venovaný pripomenutiu významnej osobnosti slovenských dejín. Prezident SR vzdá úctu generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi počas pietneho aktu kladenia vencov k jeho soche v Meudone, ktorý je úzko spätý s jeho pôsobením vo Francúzsku. Pripomenutie odkazu jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej histórie bude zároveň symbolickým vyjadrením historických väzieb medzi Slovenskom a Francúzskom,“ informovala kancelária prezidenta.
V stredu (11. 11.) má prísť na rad práve stretnutie s krajanmi v Paríži a bilaterálne rokovanie Pellegriniho s jeho francúzskym náprotivkom. Témami budú rozvoj strategického partnerstva oboch krajín, aktuálne európske témy, rozširovanie EÚ, Ukrajina, európska energetická bezpečnosť a regionálna spolupráca v čase predsedníctva SR vo formáte Vyšehradskej skupiny.
„Na pozvanie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a generálneho riaditeľa Stáleho sekretariátu Parížskeho mierového fóra Francka Parisa sa prezident SR v utorok 10. novembra zúčastní na sérii podujatí v priestoroch Národného námorného múzea v Paríži. Program otvorí účasť na slávnostnom otvorení Parížskeho mierového fóra, ktoré patrí medzi najvýznamnejšie medzinárodné platformy venované otázkam mieru, globálnej spolupráce a riešeniu súčasných výziev,“ uviedol prezidentský palác.
Vrcholom prvého dňa cesty má byť slávnostná večera v priestoroch Elyzejského paláca na pozvanie prezidenta Francúzskej republiky Macrona, ktorá sa uskutoční práve pri príležitosti Parížskeho mierového fóra. Stretnutie na najvyššej úrovni poskytne priestor nielen na upevnenie vzájomných vzťahov, ale aj na neformálnu diskusiu.
„Druhý deň návštevy bude venovaný pripomenutiu významnej osobnosti slovenských dejín. Prezident SR vzdá úctu generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi počas pietneho aktu kladenia vencov k jeho soche v Meudone, ktorý je úzko spätý s jeho pôsobením vo Francúzsku. Pripomenutie odkazu jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej histórie bude zároveň symbolickým vyjadrením historických väzieb medzi Slovenskom a Francúzskom,“ informovala kancelária prezidenta.
V stredu (11. 11.) má prísť na rad práve stretnutie s krajanmi v Paríži a bilaterálne rokovanie Pellegriniho s jeho francúzskym náprotivkom. Témami budú rozvoj strategického partnerstva oboch krajín, aktuálne európske témy, rozširovanie EÚ, Ukrajina, európska energetická bezpečnosť a regionálna spolupráca v čase predsedníctva SR vo formáte Vyšehradskej skupiny.