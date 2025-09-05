Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. september 2025
Prezident odcestuje v nedeľu podvečer na pracovnú návštevu Japonska

Na snímke prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Dano Veselský

Počas návštevy hlava štátu vycestuje aj do Hirošimy, kde sa stretne s guvernérom prefektúry a navštívi Atómový dom.

Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini odcestuje v nedeľu (7. 9.) na pracovnú návštevu Japonska pri príležitosti osláv Národného dňa SR na svetovej výstave Expo 2025. V rámci programu v Osake sa zúčastní na oficiálnej ceremónii otvorenia. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.

Pracovná návšteva sa začne v Tokiu, kde sa prezident SR stretne s predsedom vlády Japonska Šigeru Išibom a následne s predstaviteľmi japonskej podnikateľskej federácie Keidanren. Tieto stretnutia poskytnú priestor na diskusiu o rozšírení bilaterálnej spolupráce, najmä v oblastiach investícií, inovácií a nových technológií,“ priblížili z KP.

Počas návštevy hlava štátu vycestuje aj do Hirošimy, kde sa stretne s guvernérom prefektúry a navštívi Atómový dom. „Taktiež položí veniec k Pamätníku mieru, stretne sa s primátorom mesta a prehliadne si múzeum Hiroshima Peace Memorial,“ objasnila KP.
