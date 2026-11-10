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Prezident odcestuje v stredu do Francúzska, vo štvrtok navštívi Poľsko

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Na snímke prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Vo štvrtok sa v Poľsku na zámku Rogalin stretne prezident SR s poľským prezidentom Karolom Nawrockým.

Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v stredu (11. 11.) odcestuje do Francúzska, kde absolvuje bilaterálne rokovanie s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Paríži. Vo štvrtok (12. 11.) sa v Poľsku spolu s podnikateľskou delegáciou zúčastní na Poznanskom hospodárskom kongrese ako čestný hosť a vystúpi aj na digitálnom fóre Iniciatívy Trojmoria. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

Diskusia prezidentov v Paríži sa má zamerať na ďalší rozvoj strategického partnerstva oboch krajín, aktuálne európske témy, rozširovanie Európskej únie (EÚ), Ukrajinu, európsku energetickú bezpečnosť a regionálnu spoluprácu v čase predsedníctva SR vo formáte Vyšehradskej skupiny (V4).

„Pracovné stretnutie prezidentov sa uskutoční v čase viacerých významných geopolitických, bezpečnostných a hospodárskych výziev, ktoré si vyžadujú koordinovaný postup európskych partnerov a úzku spoluprácu na najvyššej politickej úrovni,“ uviedli.

Pôvodne mal prezident odcestovať v utorok do Francúzska, kde sa mal zúčastniť aj na Parížskom mierovom fóre. Súčasťou programu malo byť i plenárne zasadnutie Samitu k deťom. V stredu sa mal prezident SR zúčastniť na pietnom akte kladenia vencov k soche generála Milana Rastislava Štefánika v Meudone.

Vo štvrtok sa v Poľsku na zámku Rogalin stretne prezident SR s poľským prezidentom Karolom Nawrockým. Rokovanie sa bude týkať rozvoja slovensko-poľských vzťahov, spoločných projektov, rozširovania EÚ a energetickej bezpečnosti. „Venovať sa budú aj pomoci Ukrajine počas nadchádzajúcej zimy a jej povojnovej obnove,“ dodali.
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