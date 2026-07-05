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Prezident: Odkazom vierozvestcov je nezávislosť a rovnoprávnosť
Odpoveďou na súčasnú dobu a príchod moderných technológií musí podľa neho zostať kvalitné vzdelanie a vzdelaný národ.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 5. júla (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v príhovore počas osláv Sviatku svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín zdôraznil dôležitosť odkazu vierozvestcov v troch rovinách - nezávislosť, rovnoprávnosť a vzdelanie pre všetkých. Tieto tri slová z historického odkazu solúnskej misie sú podľa neho dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Odpoveďou na súčasnú dobu a príchod moderných technológií musí podľa neho zostať kvalitné vzdelanie a vzdelaný národ.
„Pri zmienke o svätých Cyrilovi a Metodovi sa mnohým ako prvé vybavia slová písmo, viera a kultúra. Chcel by som však dnes upriamiť pozornosť na ďalšie tri slová, ktoré sú takisto v historickom odkaze solúnskej misie zakódované a sú dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Je to nezávislosť, rovnoprávnosť a vzdelanie pre všetkých,“ vyhlásila hlava štátu v nedeľnom príhovore.
Pellegrini pripomenul, že Veľká Morava v 9. storočí hľadala piliere svojej nezávislosti, a to aj tie kultúrne. „Ak teda hovorím o nezávislosti, môžeme dnes smelo povedať, že bez vzdelania celého národa, kultúry a vedomia si svojich historických koreňov nie je možné dlhodobo si uchovať svoju nezávislosť,“ myslí si prezident.
Rovnoprávnosti sa podľa hlavy štátu dožadoval svätý Cyril pri boji za zrovnoprávnenie staroslovienčiny s inými jazykmi pri šírení Božieho slova. To, že sa to podarilo, označil prezident za obrovský medzinárodný diplomatický úspech. „Aj dnes nám odkazuje, že národy a ich jazyky majú rovnaké práva, a to bez ohľadu na ich veľkosť či ich históriu,“ dodal s tým, že ide aj o rovnoprávnosť všetkých občanov, bez ohľadu na ich pôvod, vierovyznanie, farbu pleti alebo orientáciu. „Všetci občania Slovenskej republiky majú právo spolunažívať vo svojej vlasti v pokoji a mať rovnaké šance na svoj rozvoj,“ zdôraznil.
Vzdelanie bolo podľa prezidenta prínosom nového jazyka, keďže sprístupňoval vzdelanie širokým masám ľudí. „Dnes žijeme v časoch, keď technologické výdobytky prekonávajú aj tie najsmelšie prognózy. Deje sa však presný opak toho, čo priniesla solúnska misia na Veľkú Moravu,“ pripomenul. Bohatstvo obsiahnuté v nepredstaviteľnom množstve informácií a moderných technológiách sa podľa Pellegriniho sústreďujú do rúk niekoľkých veľkých korporácií či dokonca do rúk niekoľkých jednotlivcov na svete. „Ľudí, ktorých nikto nikdy nevolil, a ktorí napriek tomu disponujú čoraz väčšou mocou,“ upozornil s tým, že títo ľudia môžu priamo rozhodovať o tom, kto tieto moderné technológie môže využívať. „Je to v ostrom rozpore s rovnoprávnosťou ľudí a národov,“ skonštatoval prezident.
Pripomenul tiež, že umelá inteligencia skrýva v sebe aj obrovské riziko, ak ho ako nástroj budeme využívať nesprávnym spôsobom. „A preto, aj s odkazom na Cyrila a Metoda, nepozerajme sa na umelú inteligenciu ako na univerzálny spôsob, ktorý všetko vyrieši za nás,“ povedal. Pri pamiatke svätých Cyrila a Metoda apeloval najmä na mladú generáciu, aby sa neprestali vzdelávať a nenechali svoj tvorivý mozog „uspať a degradovať výdobytkami umelej inteligencie“. Prezident zároveň dodal, že odpoveďou na dnešnú dobu a príchod moderných technológií musí zostať kvalitné vzdelanie a vzdelaný národ.
„Pri zmienke o svätých Cyrilovi a Metodovi sa mnohým ako prvé vybavia slová písmo, viera a kultúra. Chcel by som však dnes upriamiť pozornosť na ďalšie tri slová, ktoré sú takisto v historickom odkaze solúnskej misie zakódované a sú dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Je to nezávislosť, rovnoprávnosť a vzdelanie pre všetkých,“ vyhlásila hlava štátu v nedeľnom príhovore.
Pellegrini pripomenul, že Veľká Morava v 9. storočí hľadala piliere svojej nezávislosti, a to aj tie kultúrne. „Ak teda hovorím o nezávislosti, môžeme dnes smelo povedať, že bez vzdelania celého národa, kultúry a vedomia si svojich historických koreňov nie je možné dlhodobo si uchovať svoju nezávislosť,“ myslí si prezident.
Rovnoprávnosti sa podľa hlavy štátu dožadoval svätý Cyril pri boji za zrovnoprávnenie staroslovienčiny s inými jazykmi pri šírení Božieho slova. To, že sa to podarilo, označil prezident za obrovský medzinárodný diplomatický úspech. „Aj dnes nám odkazuje, že národy a ich jazyky majú rovnaké práva, a to bez ohľadu na ich veľkosť či ich históriu,“ dodal s tým, že ide aj o rovnoprávnosť všetkých občanov, bez ohľadu na ich pôvod, vierovyznanie, farbu pleti alebo orientáciu. „Všetci občania Slovenskej republiky majú právo spolunažívať vo svojej vlasti v pokoji a mať rovnaké šance na svoj rozvoj,“ zdôraznil.
Vzdelanie bolo podľa prezidenta prínosom nového jazyka, keďže sprístupňoval vzdelanie širokým masám ľudí. „Dnes žijeme v časoch, keď technologické výdobytky prekonávajú aj tie najsmelšie prognózy. Deje sa však presný opak toho, čo priniesla solúnska misia na Veľkú Moravu,“ pripomenul. Bohatstvo obsiahnuté v nepredstaviteľnom množstve informácií a moderných technológiách sa podľa Pellegriniho sústreďujú do rúk niekoľkých veľkých korporácií či dokonca do rúk niekoľkých jednotlivcov na svete. „Ľudí, ktorých nikto nikdy nevolil, a ktorí napriek tomu disponujú čoraz väčšou mocou,“ upozornil s tým, že títo ľudia môžu priamo rozhodovať o tom, kto tieto moderné technológie môže využívať. „Je to v ostrom rozpore s rovnoprávnosťou ľudí a národov,“ skonštatoval prezident.
Pripomenul tiež, že umelá inteligencia skrýva v sebe aj obrovské riziko, ak ho ako nástroj budeme využívať nesprávnym spôsobom. „A preto, aj s odkazom na Cyrila a Metoda, nepozerajme sa na umelú inteligenciu ako na univerzálny spôsob, ktorý všetko vyrieši za nás,“ povedal. Pri pamiatke svätých Cyrila a Metoda apeloval najmä na mladú generáciu, aby sa neprestali vzdelávať a nenechali svoj tvorivý mozog „uspať a degradovať výdobytkami umelej inteligencie“. Prezident zároveň dodal, že odpoveďou na dnešnú dobu a príchod moderných technológií musí zostať kvalitné vzdelanie a vzdelaný národ.