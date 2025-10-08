< sekcia Slovensko
Prezident odobril možnosť prebrať brannú povinnosť po 18 rokoch
Sprísňujú sa tiež podmienky na vyplatenie motivačného príspevku vo výške 600 eur pre vojaka operačných záloh.
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Veková hranica na dobrovoľné prevzatie brannej povinnosti sa zníži. Po novom si ju bude môcť občan dobrovoľne prevziať od dňa nasledujúceho po dni, v ktorom dovŕši 18 rokov. Prezident SR Peter Pellegrini v stredu podpísal novelu zákona o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti a o brannej povinnosti. Urobil tak cez pozmeňujúci návrh k zákonu o adresnej energopomoci. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
„Občan, ktorému nevznikla branná povinnosť, môže dobrovoľne prevziať brannú povinnosť od dňa nasledujúceho po dni, v ktorom dovŕši 18 rokov veku, ak má trvalý pobyt na území SR. O povolení rozhoduje okresný úrad v sídle kraja na základe písomnej žiadosti občana,“ uvádza sa v legislatíve. Cieľom úpravy je umožniť vstup do Národných obranných síl (NOS) po dovŕšení 18 rokov. Dosiaľ mohli občania podľa aktuálne platnej legislatívy brannú povinnosť dobrovoľne prevziať od začiatku roka, v ktorom dovŕšili 19 rokov.
Novela prináša aj ďalšie zmeny. Po novom bude ako kvalifikačný predpoklad na výkon funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou vojak druhého stupňa, slobodník a desiatnik stačiť len nižšie stredné vzdelanie, nie odborné. Sprísňujú sa tiež podmienky na vyplatenie motivačného príspevku vo výške 600 eur pre vojaka operačných záloh. Novelou sa má tiež umožniť skrátiť motivačný príspevok o sumu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca za pracovné voľno poskytnuté na účely účasti na pravidelnom cvičení alebo plnení úloh ozbrojených síl.
„Občan, ktorému nevznikla branná povinnosť, môže dobrovoľne prevziať brannú povinnosť od dňa nasledujúceho po dni, v ktorom dovŕši 18 rokov veku, ak má trvalý pobyt na území SR. O povolení rozhoduje okresný úrad v sídle kraja na základe písomnej žiadosti občana,“ uvádza sa v legislatíve. Cieľom úpravy je umožniť vstup do Národných obranných síl (NOS) po dovŕšení 18 rokov. Dosiaľ mohli občania podľa aktuálne platnej legislatívy brannú povinnosť dobrovoľne prevziať od začiatku roka, v ktorom dovŕšili 19 rokov.
Novela prináša aj ďalšie zmeny. Po novom bude ako kvalifikačný predpoklad na výkon funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou vojak druhého stupňa, slobodník a desiatnik stačiť len nižšie stredné vzdelanie, nie odborné. Sprísňujú sa tiež podmienky na vyplatenie motivačného príspevku vo výške 600 eur pre vojaka operačných záloh. Novelou sa má tiež umožniť skrátiť motivačný príspevok o sumu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca za pracovné voľno poskytnuté na účely účasti na pravidelnom cvičení alebo plnení úloh ozbrojených síl.