Prezident odobril novelu o identifikácii konečného užívateľa výhod
Nová legislatíva tiež stanovuje podmienky poskytovania údajov o konečnom užívateľovi výhod osobám s oprávneným záujmom.
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Prezident vo štvrtok odobril novelu o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ktorá spresňuje a dopĺňa identifikáciu a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod. TASR o tom informoval komunikačný odbor Kancelárie prezidenta SR.
Zmeny odstránia zostávajúce nedostatky, na ktoré Slovensko upozornil výbor expertov Rady Európy pre hodnotenie opatrení proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu s názvom Moneyval. Potrebné zmeny vychádzali z odporúčania Finančnej akčnej skupiny (FATF), ktoré je považované za kľúčové v danej oblasti. „SR doteraz odstránila 13 nedostatkov z celkového počtu 20 podkritérií, musí však preukázať ďalší pokrok v odstraňovaní zostávajúcich siedmich podkritérií,“ vysvetlilo Ministerstvo vnútra (MV) SR, ktoré za návrhom stojí.
V tejto súvislosti musí SR odstrániť nedostatky vzťahujúce sa na identifikáciu a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod, definíciu konečného užívateľa výhod pri združeniach majetku a v prípade zahraničného zvereneckého fondu povinnosť identifikácie fyzických osôb zastávajúcich riadiace funkcie. Upraviť tiež musí oprávnenie povinných osôb v prípade podozrenia z vykonávania neobvyklej obchodnej operácie.
Ministerstvo upozornilo, že neodstránenie nedostatkov by malo za následok možné sankcie, ale aj zaradenie krajiny na tzv. grey list (šedý zoznam). „Okrem samotného negatívneho vplyvu na reputáciu krajiny by to znamenalo aj zvýšené kontroly zo strany medzinárodných inštitúcií, sťaženie vykonávania cezhraničných transakcií a zníženie schopnosti prilákať zahraničné investície,“ objasnil rezort vnútra.
Ďalšie legislatívne úpravy bolo podľa MV potrebné prijať v nadväznosti na zavedenie nového informačného systému Finančnej spravodajskej jednotky Prezídia Policajného zboru na prijímanie a analýzu neobvyklých obchodných operácií. Úpravy vychádzajú aj z aplikačnej praxe a majú zefektívniť proces správneho konania. V novele sa preto odporúča, aby v prípade správneho konania, respektíve osobitného konania vedeného podľa zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií bolo možné uložiť aj sankciu prepadnutia veci.
Po novom má prevádzka informačného systému Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci prejsť zo Štatistického úradu SR na MV. Poslanci to odôvodnili vytvorením „bezpečnej a jednotnej hardvérovej infraštruktúry informačného systému“ a jeho trvalého udržiavania na požadovanej technickej a bezpečnostnej úrovni. Hovorili tiež o úspore nákladov, pretože riešenie bude implementované do vládneho cloudu MV. Zároveň novela rieši aj úpravu prechodu úloh, finančného, technického a materiálneho zabezpečenia, spisovej agendy a štátnozamestnaneckých vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov, majetku, pohľadávok.
Nová legislatíva tiež stanovuje podmienky poskytovania údajov o konečnom užívateľovi výhod osobám s oprávneným záujmom. Dopĺňa sa vymedzenie osôb s oprávneným záujmom, ktorými môžu byť predovšetkým subjekty pôsobiace v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, a to či už ako orgány verejnej moci alebo mimovládne subjekty. Nastavujú sa lehoty pri poskytovaní informácií o konečnom užívateľovi výhod, proces overovania oprávneného záujmu, ako aj dôvody neposkytnutia informácií o konečnom užívateľovi výhod.
Zmeny v zákonoch začnú platiť od 1. júna 2026.
Zmeny odstránia zostávajúce nedostatky, na ktoré Slovensko upozornil výbor expertov Rady Európy pre hodnotenie opatrení proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu s názvom Moneyval. Potrebné zmeny vychádzali z odporúčania Finančnej akčnej skupiny (FATF), ktoré je považované za kľúčové v danej oblasti. „SR doteraz odstránila 13 nedostatkov z celkového počtu 20 podkritérií, musí však preukázať ďalší pokrok v odstraňovaní zostávajúcich siedmich podkritérií,“ vysvetlilo Ministerstvo vnútra (MV) SR, ktoré za návrhom stojí.
V tejto súvislosti musí SR odstrániť nedostatky vzťahujúce sa na identifikáciu a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod, definíciu konečného užívateľa výhod pri združeniach majetku a v prípade zahraničného zvereneckého fondu povinnosť identifikácie fyzických osôb zastávajúcich riadiace funkcie. Upraviť tiež musí oprávnenie povinných osôb v prípade podozrenia z vykonávania neobvyklej obchodnej operácie.
Ministerstvo upozornilo, že neodstránenie nedostatkov by malo za následok možné sankcie, ale aj zaradenie krajiny na tzv. grey list (šedý zoznam). „Okrem samotného negatívneho vplyvu na reputáciu krajiny by to znamenalo aj zvýšené kontroly zo strany medzinárodných inštitúcií, sťaženie vykonávania cezhraničných transakcií a zníženie schopnosti prilákať zahraničné investície,“ objasnil rezort vnútra.
Ďalšie legislatívne úpravy bolo podľa MV potrebné prijať v nadväznosti na zavedenie nového informačného systému Finančnej spravodajskej jednotky Prezídia Policajného zboru na prijímanie a analýzu neobvyklých obchodných operácií. Úpravy vychádzajú aj z aplikačnej praxe a majú zefektívniť proces správneho konania. V novele sa preto odporúča, aby v prípade správneho konania, respektíve osobitného konania vedeného podľa zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií bolo možné uložiť aj sankciu prepadnutia veci.
Po novom má prevádzka informačného systému Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci prejsť zo Štatistického úradu SR na MV. Poslanci to odôvodnili vytvorením „bezpečnej a jednotnej hardvérovej infraštruktúry informačného systému“ a jeho trvalého udržiavania na požadovanej technickej a bezpečnostnej úrovni. Hovorili tiež o úspore nákladov, pretože riešenie bude implementované do vládneho cloudu MV. Zároveň novela rieši aj úpravu prechodu úloh, finančného, technického a materiálneho zabezpečenia, spisovej agendy a štátnozamestnaneckých vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov, majetku, pohľadávok.
Nová legislatíva tiež stanovuje podmienky poskytovania údajov o konečnom užívateľovi výhod osobám s oprávneným záujmom. Dopĺňa sa vymedzenie osôb s oprávneným záujmom, ktorými môžu byť predovšetkým subjekty pôsobiace v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, a to či už ako orgány verejnej moci alebo mimovládne subjekty. Nastavujú sa lehoty pri poskytovaní informácií o konečnom užívateľovi výhod, proces overovania oprávneného záujmu, ako aj dôvody neposkytnutia informácií o konečnom užívateľovi výhod.
Zmeny v zákonoch začnú platiť od 1. júna 2026.