Prezident odobril novelu zákona o poskytovaní právnej pomoci

Bratislava 23. apríla (TASR) - Služby Centra právnej pomoci (CPP) majú byť dostupnejšie širšiemu okruhu ľudí. Zvýši sa príjmová hranica klientov, ktorá je jednou z podmienok na priznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci. Vyplýva to z novely zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ktorú v stredu podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Kancelária prezidenta o tom informovala na svojom webe.



Zavádza sa aj možnosť odpustiť poplatok za predbežnú konzultáciu a určiť sa má maximálna horná hranica finančnej účasti oprávnenej osoby na poskytovaní právnej pomoci.



Bezplatnú právnu pomoc v súčasnosti poskytujú centrá oprávneným fyzickým osobám s príjmom do 1,4-násobku sumy životného minima. Novela prináša zvýšenie tejto hranice na 1,8-násobok. V prípade právnej pomoci s finančnou účasťou bude rozpätie od 1,8- po 2,1-násobok sumy životného minima. Úprava tiež precizuje využitie nástroja tzv. osobitného zreteľa pri posudzovaní nároku na poskytnutie právnej pomoci.



Odstrániť sa má administratívna záťaž v rámci konania o poskytnutí právnej pomoci a uľahčenie komunikácie s dotknutými subjektmi, najmä s určenými advokátmi a mediátormi. „Návrh zákona rovnako tak zvyšuje poplatok za predbežnú konzultáciu zo 4,50 eura na 6 eur. Centrum získa aj možnosť poplatok odpustiť. Úprava tiež zavádza poplatok za spracovanie žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení,“ priblížil rezort spravodlivosti, ktorý návrh predložil.



Ak bude potrebné dočasne neodkladne menovať zástupcu riaditeľa na účely riadenia činnosti centra, kým nebude vymenovaný nový riaditeľ centra, nová legislatíva umožňuje dočasne menovať aj osobu, ktorá nie je právnikom centra.



Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) po schválení zákona pripomenul, že zmeny sa týkajú sociálne najslabších spoluobčanov, ktorí sú v materiálnej núdzi. Novela prináša novú úpravu posudzovania príjmov a výdavkov žiadateľa o právnu pomoc. „Do ohrozenej skupiny zaraďujeme najmä seniorov, ťažko zdravotne postihnuté osoby, slobodných rodičov, obete trestných činov a nezaopatrené deti. Zamerali sme sa aj na seniorov, poberateľov dôchodkových dávok, napríklad minimálneho dôchodku,“ povedal Susko s tým, že v zákone sa nerobili zmeny 13 rokov.



Susko tiež informoval, že zvýšením koeficientu materiálnej núdze sa zabezpečí, že sa pôsobnosť zákona rozšíri na osoby v materiálnej núdzi, ktoré pre aktuálne nízko nastavené hodnoty nemajú nárok na právnu pomoc. "Súčasne umožníme pokrytie časti obyvateľov, ktorá patrí do skupiny ohrozenej rizikom chudoby alebo je mierne nad takouto hranicou," uzavrel.



Nová legislatíva má byť účinná od 1. júla 2025.