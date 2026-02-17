< sekcia Slovensko
Prezident odobril stabilizačný príspevok pre sestry
Úprava definuje podmienky, ktoré musia sestry a pôrodné asistentky splniť, aby mali na príspevok nárok.
Autor TASR
Bratislava 17. februára (TASR) - Sestry a pôrodné asistentky v ústavnej zdravotnej starostlivosti dostanú v tomto roku stabilizačný príspevok. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a úpravy viacerých ďalších zákonov, ktoré schválil parlament ako pozmeňujúci návrh k novele zákona o bankách, ktorú v utorok podpísal prezident SR Peter Pellegrini.
„Účelom stabilizačného príspevku je podpora dlhodobej stabilizácie obsadenosti pracovných miest sestier a pôrodných asistentiek u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti,“ ozrejmil Zdenko Svoboda (Hlas-SD), ktorý návrh predložil.
Úprava definuje podmienky, ktoré musia sestry a pôrodné asistentky splniť, aby mali na príspevok nárok. Napríklad pracovný pomer im u dotknutých poskytovateľov musí vzniknúť do 28. februára.
Celková výška príspevku sa stanovuje na najviac 3000 eur. „Tento príspevok bude sestrám a pôrodným asistentkám vyplatený v priebehu roka 2026, a to na mesačnej báze tak, že prvá časť príspevku bude sestre alebo pôrodnej asistentke vyplatená v apríli 2026 k mzde za odpracovaný mesiac marec a posledná časť bude vyplatená v mesiaci november 2026 za odpracovaný mesiac október,“ píše sa v novele.
Stabilizačný príspevok nebude podliehať sociálnym ani zdravotným odvodom.
