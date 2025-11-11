Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prezident odobril zmeny pri organizácii Ústavného súdu

Na snímke budova Ústavného súdu (ÚS) SR. Foto: TASR - František Iván

Novela má byť účinná od 1. decembra.

Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini odobril novelu zákona o Ústavnom súde (ÚS) SR. Prináša viaceré zmeny týkajúce sa organizácie súdu, rovnako aj procedúry pred ním. Ruší sa napríklad požiadavka na pravidelnú obmenu všetkých senátov ÚS SR. Upúšťa sa i od kvalifikačnej podmienky päťročnej praxe pre funkciu súdneho poradcu.

„Zmeny a doplnenia zákona zabezpečia efektívnejšie konanie a rozhodovanie Ústavného súdu a súčasne aj precizovanie právnej úpravy v tých častiach, ktorých výklad môže byť sporný, prípadne nejednoznačný,“ uviedlo ministerstvo spravodlivosti, ktoré úpravu predložilo.

Novela prináša i zmeny pri rozhodovaní v prípade konania o súlade právnych predpisov. Upúšťa sa od vyhlasovania v Zbierke zákonov SR nevyhovujúcich nálezov ÚS, ktoré nevyvolávajú zmenu právneho poriadku. Upúšťa sa i od ustanovovania právneho zástupcu ÚS v situácii, ak ho možno ustanoviť postupom podľa osobitného zákona.

Ďalšia zmena sa týka konania o ústavnej sťažnosti, v ktorom sa má zrušiť diferencovanie medzi nedostatkom právomoci ÚS na prerokovanie ústavnej sťažnosti a neprípustnosťou takejto sťažnosti. Ruší sa tiež potreba päťročnej praxe pre funkciu súdneho poradcu. „Cieľom je rozšíriť a spružniť možnosti získavania talentovaných a kvalitných právnikov na pozície súdnych poradcov aj z radov nadaných absolventov právnických fakúlt,“ priblížil rezort.

Novela má byť účinná od 1. decembra.
