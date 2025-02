Prezident odovzdal poverovacie listiny piatim nových veľvyslancom SR

Bratislava 10. februára (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v pondelok v Prezidentskom paláci odovzdal poverovacie listiny piatim nových veľvyslancom SR. Vedúcim diplomatickej misie v Libanone sa stane Valér Franko, v Belgickom a Luxemburskom kráľovstve Tomáš Kozák, v Slovinsku misiu povedie Peter Bak, v Argentíne Milan Zachar a na Kube Zdenek Rozhold.



"Dynamika politického vývoja vo svete vyžaduje v oblasti diplomacie aktívny a asertívny prístup. Ste to práve vy, kto musí urobiť maximum pre to, aby hlas našej krajiny bolo dostatočne počuť," vyhlásil prezident. Podľa jeho slov treba v súčasnom svete jasne zdôrazňovať úlohu efektívneho multilateralizmu pre dosiahnutie mieru a diplomaticky pôsobiť tak, aby sa neobjavovali nové konflikty a vojny vo svete. Od nových veľvyslancov hlava štátu očakáva napĺňanie ekonomických a politických záujmov Slovenska.



Franko pracoval na veľvyslanectvách v Teheráne, Bagdade, Abú Zabí a Káhire. Kozák odchádza na svoj druhý veľvyslanecký post, predtým pôsobil ako predstaviteľ SR pri Politickom a bezpečnostnom výbore EÚ. Prvý veľvyslanecký post bude zastávať Bak, ktorý bol doposiaľ v Ľubľane zástupcom veľvyslanca. Zachar nastupuje do funkcie z pozície veľvyslanca v Havane, kde ho vystrieda Rozhold.