Prezident odovzdal poverovacie listiny vedúcemu Stálej misie pri OSN
Autor TASR
Bratislava 27. januára (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini odovzdal poverovacie listiny novému vedúcemu Stálej misie SR pri Organizácii Spojených národov (OSN) v Ženeve Fedorovi Rosochovi. Urobil tak v utorok v Prezidentskom paláci.
Hlava štátu predpokladá, že Rosocha prispeje k tomu, aby sa Slovensko zapájalo do reformných procesov OSN. „Budete súčasťou pri presadzovaní zámeru SR získať post nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN v rokoch 2028 až 2029 a pre našu kandidatúru do Rady OSN pre ľudské práva na roky 2032 až 2034,“ uviedol Pellegrini v príhovore.
Pôsobenie v Ženeve ako centre medzinárodného diania otvára podľa prezidenta možnosť aktívne spolupracovať s mimovládnymi či medzinárodnými organizáciami, ktoré tam majú sídlo. „Pre skúseného diplomata, ktorým ste vy, je to výzva aj príležitosť. Verím, že ju využijete v prospech svojej vlasti a predovšetkým jej obyvateľov, pretože zahraničná služba je predovšetkým služba občanom SR, spája sa so zodpovednosťou a kladie vysoké nároky nielen na vás, ale aj na vaše okolie a rodinu,“ zdôraznil.
Prezident poukázal na to, že pokračujúca kríza multilateralizmu má zásadný vplyv na dôveryhodnosť, akcieschopnosť a rozpočtovú stabilitu medzinárodných inštitúcií na čele s OSN. Slovensko sa podľa neho dlhodobo profiluje ako konštruktívny, dôveryhodný a zásadový partner na medzinárodnej scéne. „Preto je pozícia, ktorú budete zastávať, kľúčová z globálneho hľadiska aj z pohľadu Slovenska a napĺňania jeho národnoštátnych záujmov,“ poznamenal Pellegrini. Doplnil, že podpora medzinárodného práva a dôraz na ľudské práva patria medzi základné priority, ktoré Slovensko presadzuje na medzinárodnej scéne a ktoré vychádzajú aj z programového vyhlásenia vlády.
Post vedúceho Stálej misie SR pri OSN označil Pellegrini ako významný pre Slovensko a jeho pozíciu v medzinárodných vzťahoch, inštitúciách a OSN. „Spolupráca v rámci medzinárodných inštitúcií a v duchu jasne definovaných a akceptovaných medzinárodných pravidiel je, alebo doteraz bola, po desaťročia pilierom svetového poriadku,“ poznamenal s tým, že je v záujme SR podporovať a upevňovať túto spoluprácu najmä v dnešných časoch, keď v medzinárodnom prostredí zavládla neistota.
