Prezident odporúča vláde zaoberať sa správou SAV k vakcínam čím skôr
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Prezident Peter Pellegrini odporúča vláde SR, aby sa správou Slovenskej akadémie vied (SAV) o výsledkoch analýzy vakcín proti COVID-19 oficiálne čím skôr zaoberala. Vyhlásil to po stredajšom rokovaní v Prezidentskom paláci s predsedom SAV Martinom Venhartom, ktorý ho podľa jeho slov uistil, že vedci správu vykonali v zmysle požiadavky vlády SR a predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Doplnil, že použili uznané a najmodernejšie vedecké metódy a správu robili bez politického nátlaku.
