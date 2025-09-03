Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. september 2025Meniny má Belo
< sekcia Slovensko

Prezident odporúča vláde zaoberať sa správou SAV k vakcínam čím skôr

.
Prezident SR Peter Pellegrini (vpravo) a predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Martin Venhart (vľavo) počas prijatia v Prezidentskom paláci 3. septembra 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Dano Veselský

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 3. septembra (TASR) - Prezident Peter Pellegrini odporúča vláde SR, aby sa správou Slovenskej akadémie vied (SAV) o výsledkoch analýzy vakcín proti COVID-19 oficiálne čím skôr zaoberala. Vyhlásil to po stredajšom rokovaní v Prezidentskom paláci s predsedom SAV Martinom Venhartom, ktorý ho podľa jeho slov uistil, že vedci správu vykonali v zmysle požiadavky vlády SR a predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Doplnil, že použili uznané a najmodernejšie vedecké metódy a správu robili bez politického nátlaku.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

Putin na stretnutí s Ficom vyzdvihol zahraničnú politiku SR

OTESTUJTE SA: Ovládate históriu? Zistite, čo všetko (ne)viete o SNP

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Uhádnete, aké bolo leto 2025?

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Rok 1960: Elektrifikovali poslednú obec v ČSSR