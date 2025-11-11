< sekcia Slovensko
Prezident: Onkopacienti musia mať prístup k najmodernejším liekom
Hlava štátu zdôraznila, že zdravotníctvo musí byť apolitické a najdôležitejším záujmom musí byť záujem pacienta, ktorý sa nesmie stratiť v zložitých ekonomických a právnych vzťahoch v sektore.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Slovenskí onkologickí pacienti musia mať podľa prezidenta SR Petra Pellegriniho čo najlepší prístup k najmodernejším liekom a technológiám, ktoré zachraňujú ľudské životy a pomáhajú pri prevencii týchto ochorení. Zdôraznil to počas utorkového okrúhleho stola k téme liekovej politiky. Na diskusii v Prezidentskom paláci sa zúčastnili minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD), zástupcovia onkologickej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava, Slovenskej onkologickej spoločnosti, ako aj predstavitelia občianskeho združenia Amazonky a Európskej koalície proti rakovine prsníka.
Hlava štátu na stretnutí zdôraznila, že zdravotníctvo musí byť apolitické a najdôležitejším záujmom musí byť záujem pacienta, ktorý sa nesmie stratiť v zložitých ekonomických a právnych vzťahoch v sektore. Prezident vyjadril podporu pacientom, ktorí bojujú s onkologickými ochoreniami i podporu združeniam, ktoré ich zastupujú. „Slovenské zdravotníctvo musí hľadať cesty k najmodernejším liekom pre pacientov a k novým skríningovým metódam, ktoré v rámci prevencie zachraňujú ľudské životy,“ skonštatovala hlava štátu.
Minister zdravotníctva po rokovaní ozrejmil, že sa s lekármi i zástupcami pacientov dohodol na ďalších krokoch a opatreniach. „Hovorili sme o potrebe prevencie, o potrebe skríningov, o potrebe osvety a hlavne jasnej ceste pacienta,“ priblížil. Predmetom diskusie boli podľa jeho slov aj pripravované zmeny v liekovej politike.
Prednosta onkologickej kliniky Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave Michal Mego pre novinárov uviedol, že predmetom rokovania bol napríklad návrh zriadenia splnomocnenca, ktorý by pomáhal v onkologickej problematike. „Takisto bola pomerne veľká podpora na implementáciu genomických testov do klinickej praxe. Čo sa týka liekovej politiky, tak tam sme tlmočili naše priority, že systém musí identifikovať to, čo je pre pacienta najdôležitejšie a v tom množstve liekov identifikovať tie, ktoré pacienti najviac potrebujú a ktoré sú spojené s najväčším prínosom,“ doplnil.
