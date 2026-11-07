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Prezident otvoril v Rajeckej Lesnej 28. ročník Vianočnej pošty
Počas soboty Slovenská pošta tiež predstavila poštovú známku Vianočná pošta 2026, ktorú zdobí kresba Anjelik od Viery Sudorovej.
Autor TASR
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Rajecká Lesná 7. novembra (TASR) - Bohatým nás robí to, čo dokážeme druhým dať a želať. Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol počas sobotného otvorenia 28. ročníka Vianočnej pošty v Rajeckej Lesnej, nad ktorou už tretí rok po sebe prevzal patronát. Zároveň podotkol, že otvorenie Vianočnej pošty je oslavou našich tradícií a pripomína, že sa blíži aj vianočné obdobie. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Prezident ocenil myšlienku Vianočnej pošty a podotkol, že práve vďaka nej aj on znovu píše Ježiškovi listy. „Už som tak dvakrát urobil tu, v Rajeckej Lesnej, a dnes tak urobím opäť a budem niečo pekné priať nie sebe, ale celému nášmu Slovensku,“ priblížil Pellegrini a poďakoval Slovenskej pošte za pokračovanie tradície Vianočnej pošty aj v dnešnej digitálnej a modernej dobe.
Hlava štátu ocenila aj to, že pošta prijíma listy so želaniami nielen zo Slovenska, ale napríklad aj z Ázie a všetkých kútov sveta. „Tak si želajme aj my dnes, aby sme celé toto predvianočné obdobie prežili v pokoji, bez stresu, aby sme sa možno viac venovali duchovnému odkazu Vianoc ako materiálnemu a aby sme naozaj všetci prežili krásne, láskyplné, požehnané vianočné sviatky v kruhu najbližších a s tými, ktorých máme radi a ktorí majú radi nás,“ uzavrel prezident.
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenskej pošty Norbert Polievka podotkol, že Vianočná pošta každý rok ukazuje, aké rozmanité sú detské sny a koľko úprimnosti, fantázie a nádeje sa zmestí do jedného listu. „Vianočná pošta povzbudzuje deti, aby svoje pocity, sny dávali do slov, viet, do kresieb, a pritom mysleli aj na iných ľudí. Nech zapoja aj rodičov a z písania listu Ježiškovi môže byť príjemná rodinná aktivita,“ doplnil Polievka.
Slovenská pošta spresnila, že deti môžu od soboty do 16. decembra posielať Ježiškovi listy, pohľadnice a kresby z celého sveta. „Stačí, keď mu napíšete list alebo nakreslíte obrázok a pošlete to na adresu 999 99 Ježiško. Nezabudnite uviesť svoju spiatočnú adresu, Ježiško totiž odpíše každému a jeho pomocníci pribalia aj malý darček. Odpovedá po slovensky, po anglicky aj v Braillovom písme,“ dodala.
Počas soboty Slovenská pošta tiež predstavila poštovú známku „Vianočná pošta 2026“, ktorú zdobí kresba Anjelik od Viery Sudorovej. Nová známka vyšla spolu s obálkou prvého dňa vydania a špeciálnou vianočnou pečiatkou.
Prezident ocenil myšlienku Vianočnej pošty a podotkol, že práve vďaka nej aj on znovu píše Ježiškovi listy. „Už som tak dvakrát urobil tu, v Rajeckej Lesnej, a dnes tak urobím opäť a budem niečo pekné priať nie sebe, ale celému nášmu Slovensku,“ priblížil Pellegrini a poďakoval Slovenskej pošte za pokračovanie tradície Vianočnej pošty aj v dnešnej digitálnej a modernej dobe.
Hlava štátu ocenila aj to, že pošta prijíma listy so želaniami nielen zo Slovenska, ale napríklad aj z Ázie a všetkých kútov sveta. „Tak si želajme aj my dnes, aby sme celé toto predvianočné obdobie prežili v pokoji, bez stresu, aby sme sa možno viac venovali duchovnému odkazu Vianoc ako materiálnemu a aby sme naozaj všetci prežili krásne, láskyplné, požehnané vianočné sviatky v kruhu najbližších a s tými, ktorých máme radi a ktorí majú radi nás,“ uzavrel prezident.
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenskej pošty Norbert Polievka podotkol, že Vianočná pošta každý rok ukazuje, aké rozmanité sú detské sny a koľko úprimnosti, fantázie a nádeje sa zmestí do jedného listu. „Vianočná pošta povzbudzuje deti, aby svoje pocity, sny dávali do slov, viet, do kresieb, a pritom mysleli aj na iných ľudí. Nech zapoja aj rodičov a z písania listu Ježiškovi môže byť príjemná rodinná aktivita,“ doplnil Polievka.
Slovenská pošta spresnila, že deti môžu od soboty do 16. decembra posielať Ježiškovi listy, pohľadnice a kresby z celého sveta. „Stačí, keď mu napíšete list alebo nakreslíte obrázok a pošlete to na adresu 999 99 Ježiško. Nezabudnite uviesť svoju spiatočnú adresu, Ježiško totiž odpíše každému a jeho pomocníci pribalia aj malý darček. Odpovedá po slovensky, po anglicky aj v Braillovom písme,“ dodala.
Počas soboty Slovenská pošta tiež predstavila poštovú známku „Vianočná pošta 2026“, ktorú zdobí kresba Anjelik od Viery Sudorovej. Nová známka vyšla spolu s obálkou prvého dňa vydania a špeciálnou vianočnou pečiatkou.