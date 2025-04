Reakcie najvyšších ústavných činiteľov SR na úmrtie pápeža Františka

Bratislava 21. apríla (TASR) - Pápež František bol stelesnením pokory, človečenstva, presvedčeným zástancom mieru a odporcom zla. Zomrel človek, ktorý každého očaril svojou ľudskosťou, skromnosťou a múdrosťou. V reakcii na úmrtie hlavy rímskokatolíckej cirkvi to na sociálnej sieti uviedol prezident SR Peter Pellegrini.



„Svätý Otec patril k tým vzácnym ľuďom, ktorí málo hovoria, a pritom tak veľa povedia. Nikdy nezabudnem na jeho víziu o národe ako strome, ktorý tvorí jeden spoločne žijúci celok. Nezabudnem na jeho odkaz, že na iného človeka môžeme hľadieť zhora len vtedy, ak sa práve chystáme k nemu zohnúť, aby sme mu pomohli,“ napísala hlava štátu.



Ako Pellegrini dodal, bolo mu cťou stretnúť sa s pápežom dvakrát a počúvať jeho slová. Podotkol, že je rozdiel medzi celebritami, ktoré „na pár dní preslávia sociálne siete, a potom upadnú do zabudnutia“, a skutočnou morálnou autoritou, ktorá svojimi skutkami už teraz patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti histórie.



Vo veku 88 rokov zomrel v pondelok pápež František. Oznámil to kardinál Kevin Ferrell.









R. Raši: Odkaz pápeža Františka zostane navždy v našich srdciach



Odkaz zosnulého pápeža Františka zostane navždy v srdciach ľudí. Vždy stál na strane dobra a svojím životom bol príkladom pre všetkých. Svet jeho smrťou prišiel o významnú osobnosť. V reakcii na pondelkové úmrtie hlavy Katolíckej cirkvi to na sociálnej sieti vyhlásil predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).



„Vyjadrujem úprimnú sústrasť všetkým, ktorých sa jeho odchod dotkol. Jeho silný odkaz však zostáva s nami navždy. Veľmi si vážim, že som mal tú česť osobne sa so Svätým Otcom Františkom stretnúť v roku 2014 vo Vatikáne a odovzdať mu dar od Košičanov – nádherného z dreva vyrezaného anjela držiaceho erb metropoly východu,“ uviedol Raši.