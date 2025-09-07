Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prezident Pellegrini odcestoval na pracovnú návštevu Japonska

Na snímke prezident SR Peter Pellegrini pred odletom vládneho špeciálu. Foto: TASR - Jaroslav Bublinec

Počas návštevy hlava štátu vycestuje aj do Hirošimy, kde sa stretne s guvernérom prefektúry, navštívi Atómový dom a položí veniec k Pamätníku mieru.

Autor TASR
Bratislava 7. septembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v nedeľu odcestoval na pracovnú návštevu Japonska, ktorá sa uskutoční pri príležitosti osláv Národného dňa SR na svetovej výstave Expo 2025. V rámci programu v Osake sa prezident zúčastní na oficiálnej ceremónii otvorenia. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.

Pracovná návšteva sa začne v Tokiu, kde sa prezident SR stretne s predsedom vlády Japonska Šigeru Išibom a následne s predstaviteľmi japonskej podnikateľskej federácie Keidanren,“ priblížila KP SR. Išiba v nedeľu oznámil, že podáva demisiu, vo funkcii premiéra však zatiaľ zostáva.

Počas návštevy hlava štátu vycestuje aj do Hirošimy, kde sa stretne s guvernérom prefektúry, navštívi Atómový dom a položí veniec k Pamätníku mieru.
