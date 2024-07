Prezident Pellegrini otvoril Slovenský olympijský dom Maison Slovaque

Prezident SR Peter Pellegrini (vpravo) oficiálne otvoril Slovenský olympijský dom Maison Slovaque počas letných olympijských hier v Paríži v sobotu 27. júla 2024. Foto: TASR - Kancelária prezidenta SR

Paríž 27. júla (TASR) - Prezident Peter Pellegrini v sobotu oficiálne otvoril Slovenský olympijský dom Maison Slovaque v Paríži. Pri slávnostnom prestrihnutí pásky mu asistovali prezident SOŠV Anton Siekel, minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi, veľvyslanec Slovenska vo Francúzsku Ján Šoth, generálny tajomník Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Mathias Cormann a vodný slalomár Jakub Grigar.Pellegrini po slávnostnej udalosti vyzdvihol olympijské myšlienky jednoty, ktoré sú podľa neho v súčasnosti dôležité aj pre Slovensko.povedal prezident po otvorení Maison Slovaque. Do Paríža odcestoval už vo štvrtok a pred otvorením slovenského domu absolvoval Medzinárodný samit o športe a udržateľnom rozvoji. Osobne sa zúčastnil aj na piatkovom otváracom ceremoniáli a ešte navštívi preteky vo vodnom slalome či súťaže v streľbe v Chateauroux.Podľa Siekela môže slovenský dom svojou lokalitou prilákať aj potenciálnych návštevníkov mimo Slovenska. Maison Slovaque je umiestnený v Parku národov spolu s ďalšími dvanástimi krajinami.povedal Siekel. Pre TASR načrtol svoje očakávania od mladých športovcov, ktorí majú podľa neho zdravú drzosť:Medzi favoritov na cenné kovy patria zo slovenskej výpravy strelci a reprezentanti vo vodnom slalome. Medzi nimi aj úradujúci držiteľ striebra v K1 Grigar, ktorý bol v piatok spolu s Paňkovou aj vlajkonosič na otváracom ceremoniáli.povedal Grigar. On sám bude v akcii až v utorok a v prípade postupu do semifinále aj o dva dni neskôr.zdôraznil Grigar pre TASR.