Prezident Pellegrini udelil druhú milosť

Na snímke prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 20. marca (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini udelil milosť žene, ktorú odsúdili na odňatie slobody na šesť mesiacov za prečin neoprávneného podnikania spáchaného v malom rozsahu a po dlhší čas. Podmienkou je, že po obdobie 12 mesiacov odo dňa udelenia milosti nespácha úmyselný trestný čin. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR. Ide o druhú udelenú milosť Pellegrinim.

„Prezident SR rozhodol o podmienečnom udelení milosti vzhľadom na mimoriadne okolnosti súvisiace s tým, že odsúdená je matkou maloletých detí, pričom jedno z nich má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a vyžaduje si zvýšenú starostlivosť,“ priblížil odbor komunikácie.

Zároveň tvrdí, že od spáchania prečinu uplynulo viac ako desať rokov a v súčasnosti vedie odsúdená usporiadaný rodinný život a nie je trestne stíhaná. Podľa hlavy štátu by výkon trestu odňatia slobody už nesplnil svoj zákonný účel, avšak mal by negatívny dosah na maloleté deti, najmä na dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.
