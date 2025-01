VIDEO: Prezident poďakoval záchranným zložkám za obetavosť pri práci

Bratislava 20. januára (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini poďakoval záchranným zložkám za nasadenie, obetavosť a zodpovednosť pri ich práci počas minulého roka. Uviedol to v rámci pondelkového novoročného prijatia predstaviteľov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), Policajného zboru, Horskej záchrannej služby, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska a Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov v Prezidentskom paláci. Hlava štátu deklarovala, že podporí každý návrh, ktorý prispeje k zlepšeniu ich postavenia i ohodnotenia.



"Pre Slovensko je životne dôležité, aby v záchranných zložkách pôsobili zodpovední, kvalitní, odborne a morálne zdatní profesionáli aj dobrovoľníci. Preto som pripravený podporiť každý jeden návrh, ktorý prispeje k zlepšeniu vášho postavenia i vášho ohodnotenia," vyhlásil Pellegrini.



Podotkol, že práca záchranných zložiek je spojená s nesmiernou zodpovednosťou. Ocenil tiež, že svoje poslanie vykonávajú často aj na úkor voľného času. "Riskujete svoje zdravie, ba dokonca často riskujete aj svoje vlastné životy, o to väčší rešpekt a úctu si zaslúžite. O to väčšia je aj naša vďaka za vašu celoročnú službu a som rád, že nejde len o morálne ocenenie, ale aj konkrétne kroky smerujúce k uľahčeniu vašej práce, k vašej lepšej materiálnej a technickej vybavenosti, ale aj k vyššiemu finančnému ohodnoteniu, ktoré si určite všetci zaslúžite," doplnila hlava štátu.



Prezident HaZZ Adrián Mifkovič v mene všetkých záchranných zložiek vyjadril hrdosť na ich spoločnú prácu. "Naša služba je zameraná na ochranu života, zdravia a majetku občanov, čo si vyžaduje odvahu a profesionálnu zodpovednosť. Hasiči, záchranári, policajti aj ďalší profesionáli, ale aj dobrovoľníci, ktorí neúnavne pracujú v prospech bezpečnosti a ochrany občanov SR, sú piliermi stability a istoty našej spoločnosti," vyhlásil.



Vyzdvihol, že ich práca často zahŕňa momenty, keď neváhajú riskovať vlastné životy, aby ochránili tých, ktorí to najviac potrebujú. "Dnes čelíme mnohým výzvam od prírodných katastrof až po nové, často nepredvídateľné riziká, ktoré so sebou prinášajú technologické inovácie, klimatické zmeny a dynamické spoločenské procesy. Tieto výzvy nás nútia byť neustále o krok vpred, prispôsobovať sa novým situáciám a rozvíjať svoje schopnosti, aby sme dokázali efektívne reagovať na potreby občanov a zaručiť ich bezpečnosť," poznamenal. Deklaroval tiež, že príslušníci záchranných zložiek sú odhodlaní pokračovať vo svojom poslaní s maximálnou zodpovednosťou a oddanosťou.