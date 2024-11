Prezident podpísal kompenzačný príspevok pre zamestnancov v školstve

Bratislava 7. novembra (TASR) - Pre zamestnancov v sektore vzdelávania sa má zaviesť kompenzačný príspevok. O okruhu ľudí, ktorých sa má v konkrétny rok týkať, má informovať rezort školstva, a to do 30 dní od schválenia štátneho rozpočtu. Príspevok bude určený najmä zamestnancom, ktorí pôsobia v prostredí s výrazným nedostatkom personálu či vyššou fluktuáciou. Vyplýva to zo schválenej vládnej novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorú vo štvrtok podpísal prezident SR Peter Pellegrini.



"V posledných rokoch čelí vzdelávací sektor v SR vážnym výzvam spojeným s nedostatkom kvalifikovaných pedagogických a odborných zamestnancov. Nedostatok je spôsobený najmä nízkou atraktivitou povolania, zaostávaním platov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov voči mzdám v alternatívnych povolaniach, ako aj starnutím učiteľskej populácie. Tento nedostatok je zvlášť citeľný v určitých regiónoch, špecializáciách a školách s vyšším podielom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia či v hmotnej núdzi, kde je obzvlášť ťažké obsadiť voľné pracovné pozície," odôvodnil rezort školstva, ktorý za úpravou stojí.



Práve kompenzačný príspevok má podľa novely situáciu zlepšiť. Vyplácať ho bude pedagogickému či odbornému zamestnancovi zamestnávateľ z prostriedkov pridelených na tento účel ministerstvom školstva. To by malo každý rok, 30 dní od schválenia štátneho rozpočtu, na svojom webe zverejniť účel vyplácania kompenzačného príspevku a okruh pedagogických a odborných zamestnancov, ktorým sa bude vyplácať.



Novela má okrem toho odstrániť duplicitu vykonávaných činností odborných zamestnancov zaradených do kategórií sociálny pedagóg a sociálny pracovník. Zjednodušiť má aj podmienky zabezpečovania kvality inovačného vzdelávania. Úprava prinesie aj zmeny podmienok výkonu činnosti supervízora v školách či podmienok pôsobenia zahraničných učiteľov pôsobiacich v SR na základe dohody o podpore jazykového vzdelávania alebo na základe výmenného pobytu.



Novelu schválili na konci októbra poslanci Národnej rady SR, účinnosť má nadobudnúť od budúceho roka.