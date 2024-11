Prezident podpísal novelu financovania MŠ zo štátneho rozpočtu

Bratislava 7. novembra (TASR) - Materské školy (MŠ) budú od budúceho roka financované zo štátneho rozpočtu. Vyplýva to z novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorú vo štvrtok podpísal prezident Peter Pellegrini. Prísnejšie sa tiež bude kontrolovať výchova a vzdelávanie nad rámec školského programu. Ak rada školy a pedagogická rada školy takéto vzdelávanie povolia, bude sa môcť realizovať len vtedy, ak zákonný zástupca nevyjadrí aktívne svoj nesúhlas.



Zníži sa pôvodné percento podielu obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo 70 percent na 56,1 percenta. Návrhom sa splní jeden z cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR.



Zavádza sa tiež prísnejšia odborná a verejná kontrola výchovy a vzdelávania, ktorá sa poskytuje v školách nad rámec školského vzdelávacieho programu. Cieľom má byť posilnenie eliminácie poskytovania vzdelávania, ktoré by bolo v rozpore s princípmi výchovy a vzdelávania, najmä ktoré by mohlo viesť k popieraniu faktov, šíreniu dezinformácií, k ohrozovaniu mravnej výchovy detí a žiakov alebo k podnecovaniu nenávisti alebo ďalším formám intolerancie. Návrh na takéto špeciálne vzdelávanie bude musieť prerokovať rada školy aj pedagogická rada školy. Ak budú súhlasiť, výchova a vzdelávanie "nad rámec" budú možné len ak zákonný zástupca nevyjadrí aktívne svoj nesúhlas. Ak sa poskytovanie výchovy a vzdelávania nad rámec školského vzdelávacieho programu nepredkladá na schválenie v rade školy a pedagogickej rade školy, je na jej poskytovanie potrebný aktívny súhlas zákonného zástupcu.



MŠ budú financované zo štátneho rozpočtu aj prostredníctvom nenormatívnych príspevkov. Ide o dopravné, odchodné, príspevok na súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu MŠ či podporné opatrenia.



Novela zákona taktiež obsahuje povinnosť prijatia dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie pre deti s trvalým pobytom v obci, deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu a deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie. Urobiť tak bude musieť riaditeľ spádovej MŠ. V prípade, že v obci nie je zriadená MŠ, doplní sa povinnosť obcí dohodnúť sa na spádovej škôlke. Ak sa obce navzájom nedohodnú, určovať ju má príslušný regionálny úrad školskej správy.



V prípade zistenia porušenia právnych predpisov bude môcť začať konanie ex offo aj bez podnetu od Štátnej školskej inšpekcie. Riaditeľ sa po novom nebude môcť opätovne uchádzať o rovnakú pozíciu aj po odvolaní inšpektorom.



Novou legislatívou sa tiež prechodne upravuje možnosť určenia mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy vo vzťahu k materským školám zriadeným ústredným orgánom štátnej správy. Zabezpečiť sa tiež má lepšia vymožiteľnosť povinného vzdelávania v prechodnom období pre deti odídencov z Ukrajiny.



Do zákona sa tiež dopĺňa princíp politickej, náboženskej a ideologickej neutrality, ktorý nadväzuje na existujúce princípy výchovy a vzdelávania.