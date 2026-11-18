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Prezident podpísal novelu, ktorá rieši preloženie sudcov z NS na NSS
Legislatíva nadobudne účinnosť 1. januára 2027.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v stredu podpísal novelu zákona o sudcoch a prísediacich, ktorá upravuje podmienky preloženia sudcov z Najvyššieho súdu (NS) SR na Najvyšší správny súd (NSS) SR. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Sudcovia najvyššieho súdu, ktorí boli k 31. júlu 2021 členmi jeho správneho kolégia, budú môcť požiadať o preloženie na NSS. Preloženie bude možné bez výberového konania a posudzovania ich sudcovskej spôsobilosti.
„Návrh zákona bol vypracovaný ako iniciatívny materiál vzhľadom na to, že pri zriaďovaní NSS SR neboli akceptované pripomienky väčšiny odbornej verejnosti, vrátane Najvyššieho súdu SR, aby sa sudcovia, ktorí boli k 31. júlu 2021 sudcami správneho kolégia NS SR, ex lege stali sudcami Najvyššieho správneho súdu SR, pokiaľ by v určenej lehote nevyhlásili, že chcú zostať sudcami Najvyššieho súdu SR,“ zdôvodnilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR, ktoré stojí za úpravou.
Novou úpravou sa vytvorí priestor pre NS doplniť jeho občianskoprávne a obchodnoprávne kolégiá sudcami kariérne špecializovanými v oblasti občianskeho a obchodného práva. To prispeje nielen k zrýchleniu konania, ale i k jeho väčšiemu zjednoteniu. V prípade NSS to znamená personálne posilnenie o sudcov.
Novela takisto stanovuje, že ak sa sudca v čase preloženia stal predsedom senátu, funkcia mu zostáva aj po jeho preložení na NSS. Má to zachovať kontinuitu výkonu funkcie a rešpektovanie doterajšieho postavenia sudcu v rámci súdnej organizácie.
Legislatíva nadobudne účinnosť 1. januára 2027.
Sudcovia najvyššieho súdu, ktorí boli k 31. júlu 2021 členmi jeho správneho kolégia, budú môcť požiadať o preloženie na NSS. Preloženie bude možné bez výberového konania a posudzovania ich sudcovskej spôsobilosti.
„Návrh zákona bol vypracovaný ako iniciatívny materiál vzhľadom na to, že pri zriaďovaní NSS SR neboli akceptované pripomienky väčšiny odbornej verejnosti, vrátane Najvyššieho súdu SR, aby sa sudcovia, ktorí boli k 31. júlu 2021 sudcami správneho kolégia NS SR, ex lege stali sudcami Najvyššieho správneho súdu SR, pokiaľ by v určenej lehote nevyhlásili, že chcú zostať sudcami Najvyššieho súdu SR,“ zdôvodnilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR, ktoré stojí za úpravou.
Novou úpravou sa vytvorí priestor pre NS doplniť jeho občianskoprávne a obchodnoprávne kolégiá sudcami kariérne špecializovanými v oblasti občianskeho a obchodného práva. To prispeje nielen k zrýchleniu konania, ale i k jeho väčšiemu zjednoteniu. V prípade NSS to znamená personálne posilnenie o sudcov.
Novela takisto stanovuje, že ak sa sudca v čase preloženia stal predsedom senátu, funkcia mu zostáva aj po jeho preložení na NSS. Má to zachovať kontinuitu výkonu funkcie a rešpektovanie doterajšieho postavenia sudcu v rámci súdnej organizácie.
Legislatíva nadobudne účinnosť 1. januára 2027.