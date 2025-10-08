< sekcia Slovensko
Prezident podpísal novelu o verejných vodovodoch a kanalizáciách
Lehota na uplatnenie predkupného práva bude jeden rok od oznámenia písomnej ponuky.
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Štát bude mať predkupné právo na obchodné podiely či akcie vlastníkov verejných vodovodov alebo kanalizácií. Vyplýva to z novely zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách, ktorú v stredu podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Cieľom úpravy je ochrana verejného záujmu a zabezpečenie dlhodobej stability a kvality vodárenských služieb na Slovensku.
„Vodovody a kanalizácie sú nevyhnutné pre zabezpečenie verejného zdravia, ekologickej stability a trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí. Štátne predkupné právo umožňuje, aby verejný záujem mal prednosť pred obchodnými záujmami samotných právnických osôb, ktoré sú vlastníkmi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie,“ ozrejmil rezort životného prostredia.
Lehota na uplatnenie predkupného práva bude jeden rok od oznámenia písomnej ponuky. Táto lehota poskytuje štátu dostatočný čas na to, aby dôkladne posúdil všetky aspekty predloženej ponuky.
Zároveň upozornil, že návrh reaguje na minuloročnú správu Najvyššieho kontrolného úradu SR o kontrole vo vybraných vodárenských spoločnostiach. „Z vykonanej kontroly vyplýva, že vodárenské spoločnosti, ktoré by mali primárne investovať do modernizácie a zlepšovania kvality služieb, uprednostňujú vyplácanie dividend a tantiém. To naznačuje, že zisk je pre nich dôležitejší ako dlhodobý rozvoj a zabezpečenie kvalitnej pitnej vody pre spotrebiteľov,“ dodal.
