Prezident podpísal novelu Trestného zákona, ktorá ruší nahradenie ÚOO
Bratislava 23. marca (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v pondelok podpísal novelu Trestného zákona, ktorou sa anuluje zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) a jeho nahradenie iným úradom. Informoval o tom komunikačný odbor Kancelárie prezidenta SR.
„Legislatívny proces potvrdil, že veto prezidenta SR v tejto veci bolo správne,“ uviedli z prezidentskej kancelárie.
Poslanci Národnej rady SR 17. marca odhlasovali zrušenie zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý mal nahradiť ÚOO. Zrušenie zákona prišlo do parlamentu cez pozmeňujúci návrh k novele Trestného zákona.
Na zrušení zákona sa dohodli koaliční partneri. Dôvodom bolo aj podanie na Ústavný súd (ÚS) SR. To spôsobilo časovú komplikáciu, pre ktorú je ohrozené poskytnutie ďalších platieb z plánu obnovy.
Národná rada schválila zákon o transformácii ÚOO v decembri 2025. Prezident Pellegrini legislatívu vetoval a vrátil na prerokovanie do parlamentu. Poslanci ju však následne opätovne schválili. ÚS ešte predtým, ako zákon vstúpil do platnosti, pozastavil jeho účinnosť. Na súd sa obrátila opozícia.
