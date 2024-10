Prezident podpísal novelu vodného zákona

Bratislava 18. októbra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini podpísal v piatok novelu zákona o vodách, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR začiatkom októbra opätovne schválili spolu so zmenami, ktoré navrhoval, keď zákon vetoval. Vyplýva to z informácií na webe prezidentskej kancelárie. Pellegrini žiadal vypustenie ustanovenia k zmene vlastníctva ciest druhej a tretej triedy prechádzajúcich cez vodné stavby. Mohlo to byť podľa neho v rozpore s Ústavou SR.



Nová legislatíva prinesie viaceré zmeny. Tepelné čerpadlá typu voda-voda budú po novom oslobodené od odvádzania platieb a poplatkov za využívanie energetického potenciálu povrchových a podzemných vôd.



Pre štát sa tiež zavádza možnosť vyvlastniť nevysporiadané pozemky pod vodnou stavbou. "Vyvlastňovacie konanie sa začína na návrh príslušného správcu vodnej stavby, pričom návrh na vyvlastnenie práv k takýmto pozemkom môže podať v mene štátu príslušný správca vodnej stavby do 31. decembra 2045," uvádza sa v legislatíve.