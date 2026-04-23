Prezident podpísal novelu zákona o matrikách, má znížiť byrokraciu
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok podpísal novelu zákona o matrikách. Stojí za ňou ministerstvo vnútra. Úprava prináša zníženie byrokracie a implementuje zmeny v oblasti digitalizácie.
Úprava prinesie viaceré zmeny. Ustanoviť sa ňou má miestna príslušnosť matričného úradu pri zápise vyhlásenia za mŕtveho. „Vzhľadom na nové usporiadanie súdov, pričom sa zlúčili niektoré zanikajúce okresné súdy s nástupníckymi súdmi a vznikli z nich pracoviská okresných súdov, je potrebné spresniť miestnu príslušnosť matričného úradu, ktorý bude zápis vyhlásenia za mŕtveho do matričnej knihy úmrtí vykonávať,“ ozrejmil rezort.
Zavádza takisto možnosť vydávať druhopisy matričných dokladov z osobitnej matriky na všetkých matričných úradoch v rámci SR. „Doteraz sa vydávali úradné výpisy z osobitnej matriky len na jednom pracovisku - osobitnej matrike v Bratislave. Efektívnejšie to bude podľa predloženého návrhu,“ ozrejmilo ministerstvo.
Po novom budú môcť ľudia využívať elektronické matričné doklady na právne použitie. Do matriky by sa už nemuseli zapisovať ani celé dohody rodičov či rozhodnutia súdov o priezvisku dieťaťa. Po novom matriky zapíšu už len samotné priezviská. Podobne by tomu mohlo byť aj pri dohodnutom priezvisku manželov a ich detí.
Novela takisto rozširuje okruh miest, na ktorých je možné vykonávať úkony spojené s aktiváciou, so zmenou a s resetovaním bezpečnostného osobného kódu pripojeného k dokladu o pobyte cudzinca. Najnovšie to bude možné nielen na útvaroch Policajného zboru, ale aj na iných miestach, ktoré zverejní ministerstvo vnútra. „Zmena smeruje k zníženiu administratívnej záťaže cudzineckej polície a zefektívneniu klientskych služieb pre cudzincov,“ píše sa v odôvodnení návrhu.
Po novom sa navyše bude dať vykonávať aktivácia občianskeho preukazu, zadávanie bezpečnostných osobných kódov a manažment certifikátov pre elektronický podpis aj na iných miestach ako na útvaroch Policajného zboru. „Umožnením vykonávať tieto úkony na ‚inom mieste‘ sa otvára cesta k využitiu napríklad širokej siete pobočiek poskytovateľa univerzálnej poštovej služby. Občan tak nebude musieť navštevovať často preťažené oddelenia dokladov len pre administratívne úkony, ktoré nevyžadujú priame rozhodovanie policajného orgánu,“ uvádza sa v materiáli.
