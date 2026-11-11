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Prezident podpísal novelu zákona o športe
V utorok parlament schválil novelu zákona o športe, v ktorom sa upravujú časové podmienky potrebné na doplatenie zadržaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini podpísal v stredu novelu zákona o športe schválenú v utorok (10. 11.) plénom Národnej rady SR. TASR o tom informovali z Kancelárie prezidenta SR.
„Nová legislatíva upravuje časové podmienky v súvislosti s doplatením zadržaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť,“ spresnila KP SR.
V utorok parlament schválil novelu zákona o športe, v ktorom sa upravujú časové podmienky potrebné na doplatenie zadržaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť. Po novom má stačiť, aby osoba preukázala splnenie podmienok spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov do 30 dní od straty spôsobilosti, aby sa jej doplatili peniaze.
„Cieľom návrhu zákona je upraviť časové podmienky, za ktorých možno osobe po obnovení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov doplatiť prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré jej počas obdobia, keď nemala túto spôsobilosť alebo jej bola táto spôsobilosť dočasne pozastavená, neboli poskytnuté,“ píše sa v odôvodnení novej legislatívy.
V súčasnosti je možnosť doplatenia zadržaných prostriedkov viazaná na dátum 30. novembra príslušného roka. Tento pevný dátum sa nahradí jednotnou lehotou 30 dní. Počítať sa bude od straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov alebo od jej dočasného pozastavenia. „Cieľom je ustanoviť rovnaké časové obdobie rozhodné pre možnosť doplatenia zadržaných prostriedkov bez ohľadu na to, v ktorej časti kalendárneho roka nastala rozhodujúca skutočnosť,“ priblížil predkladateľ, poslanec Pavel Ľupták (nezaradený).
Nová 30-dňová lehota nemení podľa predkladateľa dôvody straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov, dobu jej trvania ani podmienky jej obnovenia, ktoré sú stanovené zákonom o športe. „Ak zákon viaže stratu spôsobilosti na určitú dobu alebo na trvanie sankcie, navrhovaná právna úprava túto dobu neskracuje,“ dodal. Lehota sa podľa neho vzťahuje na podmienky zachovania možnosti doplatenia zadržaných prostriedkov po obnovení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.
Pri dočasnom pozastavení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov sa v legislatíve zachováva povinnosť ministerstva športu a cestovného ruchu dočasné pozastavenie bezodkladne zrušiť, ak pominie dôvod, pre ktorý bola spôsobilosť dočasne pozastavená. „Navrhovaná právna úprava nemení tento základný mechanizmus a upravuje iba časovú podmienku doplatenia zadržaných prostriedkov,“ dodal poslanec.
Nová legislatíva má byť účinná dňom vyhlásenia.
„Nová legislatíva upravuje časové podmienky v súvislosti s doplatením zadržaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť,“ spresnila KP SR.
V utorok parlament schválil novelu zákona o športe, v ktorom sa upravujú časové podmienky potrebné na doplatenie zadržaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť. Po novom má stačiť, aby osoba preukázala splnenie podmienok spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov do 30 dní od straty spôsobilosti, aby sa jej doplatili peniaze.
„Cieľom návrhu zákona je upraviť časové podmienky, za ktorých možno osobe po obnovení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov doplatiť prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré jej počas obdobia, keď nemala túto spôsobilosť alebo jej bola táto spôsobilosť dočasne pozastavená, neboli poskytnuté,“ píše sa v odôvodnení novej legislatívy.
V súčasnosti je možnosť doplatenia zadržaných prostriedkov viazaná na dátum 30. novembra príslušného roka. Tento pevný dátum sa nahradí jednotnou lehotou 30 dní. Počítať sa bude od straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov alebo od jej dočasného pozastavenia. „Cieľom je ustanoviť rovnaké časové obdobie rozhodné pre možnosť doplatenia zadržaných prostriedkov bez ohľadu na to, v ktorej časti kalendárneho roka nastala rozhodujúca skutočnosť,“ priblížil predkladateľ, poslanec Pavel Ľupták (nezaradený).
Nová 30-dňová lehota nemení podľa predkladateľa dôvody straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov, dobu jej trvania ani podmienky jej obnovenia, ktoré sú stanovené zákonom o športe. „Ak zákon viaže stratu spôsobilosti na určitú dobu alebo na trvanie sankcie, navrhovaná právna úprava túto dobu neskracuje,“ dodal. Lehota sa podľa neho vzťahuje na podmienky zachovania možnosti doplatenia zadržaných prostriedkov po obnovení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.
Pri dočasnom pozastavení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov sa v legislatíve zachováva povinnosť ministerstva športu a cestovného ruchu dočasné pozastavenie bezodkladne zrušiť, ak pominie dôvod, pre ktorý bola spôsobilosť dočasne pozastavená. „Navrhovaná právna úprava nemení tento základný mechanizmus a upravuje iba časovú podmienku doplatenia zadržaných prostriedkov,“ dodal poslanec.
Nová legislatíva má byť účinná dňom vyhlásenia.