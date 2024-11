Prezident podpísal zákon o vzdelávaní dospelých

Bratislava 7. novembra (TASR) - Sprehľadniť typológiu kvalifikácií uznávaných na Slovensku i zaviesť nové systémové prvky uznávania kvalifikácií na základe vedomostí, zručností a kompetencií nadobudnutých praxou je cieľom zákona o vzdelávaní. Právnu úpravu, ktorá má tiež vytvoriť podmienky pre moderný, praktický a efektívny systém celoživotného vzdelávania a zaviesť systém individuálnych vzdelávacích účtov, podpísal vo štvrtok prezident SR Peter Pellegrini.



Zákon, ktorý schválili poslanci Národnej rady 30. októbra, má priniesť úpravu Slovenského kvalifikačného rámca a Národnej sústavy kvalifikácií. Zaviesť sa majú nové systémové prvky overovania vzdelávacích výstupov na základe vedomostí, zručností a kompetencií nadobudnutých praxou, respektíve validáciou vzdelávacích výstupov predchádzajúceho učenia sa.



Legislatíva takisto zavedie mikroosvedčenie, teda doklad o vzdelávacích výstupoch, ktoré možno získať na základe vzdelávania najmenej v rozsahu 25 hodín. "Vzdelávací program, ktorý vedie k získaniu mikroosvedčenia, môže poskytovať vysoká, stredná škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, ktorá získala súhlas od strednej alebo vysokej školy na poskytovanie vzdelávacieho programu. Stredná škola a vzdelávacia inštitúcia majú byť súčasne certifikovanou vzdelávacou inštitúciou, to znamená majú mať zabezpečený vnútorný systém kvality," ozrejmilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a mládeže SR.



Zrovnoprávniť sa majú postupy získania úrovne kvalifikácie so stupňom vzdelania v špecifických prípadoch stredného odborného vzdelávania. Po novom by napríklad mala stredná odborná škola, ktorá používa označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy, vydať okrem osvedčenia o profesijnej kvalifikácii aj výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške v príslušnom učebnom odbore.



Legislatívnym návrhom sa takisto zavedú individuálne vzdelávacie účty ako súčasť systému celoživotného vzdelávania. "Cieľom je umožniť väčšiemu počtu dospelých v produktívnom veku zapojiť sa do vzdelávania a odbornej prípravy, aby sa zvýšila miera účasti na vzdelávaní a znížil nedostatok zručností bez ohľadu na postavenie na trhu práce alebo zamestnanie. Ide o mechanizmus, prostredníctvom ktorého štát alebo zamestnávateľ uhrádza náklady na uskutočnenie vzdelávania, kariérneho poradenstva pre dospelých alebo overovanie vzdelávacích výstupov," dodalo ministerstvo školstva.