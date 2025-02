Prezident podpísal zmeny v legislatíve podľa dohody s LOZ

Bratislava 10. februára (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v pondelok podpísal legislatívu, ktorá je súčasťou dohody s Lekárskym odborovým združením (LOZ). Zároveň vyzval vládu a zdravotníkov, aby sa spojili v prospech pacienta. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR. Prijatím zákonov lekárski odborári koncom minulého roka podmienili stiahnutie hromadných výpovedí.



"Očakávam, že po vyriešení legislatívnych úloh, ktoré vyplynuli zo vzájomnej dohody vlády a lekárskych odborárov, sa spojí úsilie vlády a zdravotníkov pre lepšie zdravotníctvo. Z nových zákonov i ďalších krokov musí čo najskôr pocítiť benefit slovenský pacient, pretože jeho záujmy musia byť na prvom mieste - tak vlády, ako aj zdravotníkov," vyhlásil prezident.



Nová legislatíva prináša vypustenie trestného sankcionovania pri porušovaní povinností vyplývajúcich zo zákona v čase mimoriadnej situácie. Kritická nedostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti po novom už nebude zahrnutá medzi mimoriadne udalosti.



Zavádza sa tiež úprava rozsahu pracovného času zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti. "A to tak, že pre všetkých týchto zdravotníckych pracovníkov, ktorí pracujú pri nepretržitom poskytovaní zdravotnej starostlivosti, bez ohľadu na konkrétny spôsob rozvrhnutia ich pracovného času, sa pracovný čas môže ustanoviť najviac v rozsahu pracovného času zamestnanca v nepretržitej prevádzke," píše sa v dôvodovej správe k návrhu. Rozsah pracovného času zamestnanca v nepretržitej prevádzke je 37 a pol hodiny.



Po novom sa tiež vypustia znížené základné zložky miezd na roky 2025 a 2026. Platiť teda bude nárast miezd 9,66 percenta na rok 2025 pre všetkých zdravotníckych pracovníkov s účinnosťou od 1. marca 2025 a nárast miezd 6,44 percenta na rok 2026 pre všetkých zdravotníckych pracovníkov. Zmeny majú zabezpečiť zvyšovanie platov lekárov podľa pôvodného stavu pred konsolidáciou. Výnimkou sú lekári, ktorí pracujú na menej ako polovicu úväzku a zároveň pracujú u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s výnimkou nemocníc a záchraniek. Rovnako, ak sú štatutárnym orgánom iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ako je poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti.



Ministerstvo zdravotníctva má predpisom upraviť aj minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie jednotlivých druhov ústavných zdravotníckych zariadení. ÚDSZ má po novom zverejňovať na svojom webovom sídle do 30 dní od ich doručenia zdravotnými poisťovňami údaje o úhradách DRG.



Návrh bude účinný dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR okrem ustanovení súvisiacich s úpravou základnej zložky mzdy lekárov a zubných lekárov, ktoré by boli účinné od 1. marca 2025. Úprava minimálnych požiadaviek na personálne zabezpečenie jednotlivých druhov ústavných zdravotníckych zariadení má byť účinná od 1. januára 2026.



Súbor zdravotníckej legislatívy vychádza zo zmluvy o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve, ktorú v decembri 2024 v mene vlády podpísal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) s LOZ. Vláda sa v nej zaviazala k plneniu viacerých požiadaviek lekárskych odborárov. Uzavretím zmluvy sa podarilo zabrániť kolapsu nemocníc, ktorý hrozil pre výpovede viac ako 3300 lekárov. Lekári sa vrátili do nemocníc podmienečne s tým, že sa do konca februára 2025 podarí prijať zákony podľa dohody. V opačnom prípade mali z nemocníc v marci odísť.