Prezident: Politika musí byť vecná, osobné útoky zvyšujú napätie

Bratislava 12. septembra (TASR) - Politický súboj sa musí vrátiť z osobnej roviny do vecnej, aby sa jeho predmetom opäť stali skutočné problémy ľudí na Slovensku. Pri štvrtkovom stretnutí s lídrami koaličných strán Robertom Ficom (Smer-SD), Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) a Andrejom Dankom (SNS) to zdôraznil prezident SR Peter Pellegrini.



"Osobné útoky v politike zbytočne zvyšujú napätie v spoločnosti a odvádzajú pozornosť od reálnych problémov Slovenska," uviedol prezident.



Hlava štátu aj v tejto súvislosti upozornila na aktuálne dianie v Národnej rade SR. Hoci nemá právomoc zasahovať do vnútorných pomerov v parlamente, koaličných lídrov vyzval, aby i po prípadnom odvolaní podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Michala Šimečku (PS) "zabezpečili také personálne obsadenie vedenia parlamentu, ktoré bude rešpektovať výsledky demokratických parlamentných volieb a ktoré umožní opozícii vykonávať svoju hlavnú úlohu, teda kontrolu vládnej moci".



Predseda Hlasu-SD a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok na sociálnej sieti uviedol, že primárnou témou rozhovoru bola najmä minimalizácia negatívneho dosahu konsolidácie verejných financií na sociálny štandard občanov. "Náš obed bol o faktoch a adresnej pomoci a nie o hľadaní teoretických riešení," dodal líder Hlasu-SD.



Nastavenie konsolidácie aj v nadväznosti na štátny rozpočet ako tému potvrdil na popoludňajšej tlačovej konferencii aj predseda SNS Andrej Danko. "Bavili sme sa o tom, aby sme tú konsolidáciu, napriek tomu, čo nám tu zanechali predchádzajúce vlády, dosiahli takým spôsobom, aby sme čo najviac zaťažili tých, ktorí na to majú, to znamená banky a veľké firmy," povedal Danko. Priznal aj debatu o novom predsedovi parlamentu. "Nie je to však téma, na ktorej stojí a padá koalícia," uistil líder národniarov.



Po štvrtkovom obede s lídrami koaličných strán pozval Pellegrini na utorok 17. septembra do Prezidentského paláca aj zástupcov opozície. Predsedovia PS, SaS i KDH potvrdili pozvánku, vyjadrili zároveň sklamanie z toho, že sa neuskutoční v minulosti zamýšľaný Okrúhly stôl, pri ktorom by si s prezidentom sadli spoločne predstavitelia koalície i opozície.