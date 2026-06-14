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Prezident považuje kvalitné vzdelávanie za najdôležitejšiu investíciu
Za dlhoročnú pedagogickú prácu, odborný prínos a výnimočné výsledky vo vzdelávaní si tento rok najvyššie morálne ocenenie ministerstva školstva prevzalo 20 laureátov.
Autor TASR
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Bratislava 14. júna (TASR) - V čase rýchlych zmien a nových výziev je kvalitné vzdelávanie jednou z najdôležitejších investícií do budúcnosti krajiny. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini na sociálnej sieti v súvislosti s ocenením učiteľov, ktorí v sobotu (13. 6.) dostali Cenu svätého Gorazda.
„Práve ľudia, ktorí vedú mladých k poznaniu, kritickému mysleniu, zodpovednosti a hodnotám, pomáhajú formovať Slovensko ako vzdelanú, modernú a úspešnú krajinu, rešpektovanú doma i v zahraničí,“ uviedol prezident. Ako doplnil, vo vedomostiach a kreativite ľudí spočíva najväčšie bohatstvo Slovenska. „Musí byť našou spoločnou snahou, aby sa slovenská spoločnosť stávala vzdelanejšou, kultivovanejšou a tolerantnejšou. O to viac ma teší, že medzi učiteľmi, vedcami a ďalšími školskými pracovníkmi máme toľko šikovných, zanietených a aktívnych ľudí,“ dodala hlava štátu.
„Učiteľské povolanie je preto nielen poslaním a zodpovednosťou, ale aj obrovským privilégiom ovplyvňovať celé generácie,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Zároveň vyzdvihol všetkých, ktorí pracujú v školstve a napriek každodenným výzvam pomáhajú formovať budúce generácie, sprevádzajú deti a mladých ľudí na ceste k úspešnému životu.
Za dlhoročnú pedagogickú prácu, odborný prínos a výnimočné výsledky vo vzdelávaní si tento rok najvyššie morálne ocenenie ministerstva školstva prevzalo 20 laureátov a držitelia dvoch mimoriadnych cien. Medzi ocenenými sú pedagógovia, odborní zamestnanci, talentovaní žiaci a študenti, ktorí svojím nasadením a úspechmi prispievajú k rozvoju slovenského školstva a inšpirujú ďalšie generácie.
„Práve ľudia, ktorí vedú mladých k poznaniu, kritickému mysleniu, zodpovednosti a hodnotám, pomáhajú formovať Slovensko ako vzdelanú, modernú a úspešnú krajinu, rešpektovanú doma i v zahraničí,“ uviedol prezident. Ako doplnil, vo vedomostiach a kreativite ľudí spočíva najväčšie bohatstvo Slovenska. „Musí byť našou spoločnou snahou, aby sa slovenská spoločnosť stávala vzdelanejšou, kultivovanejšou a tolerantnejšou. O to viac ma teší, že medzi učiteľmi, vedcami a ďalšími školskými pracovníkmi máme toľko šikovných, zanietených a aktívnych ľudí,“ dodala hlava štátu.
„Učiteľské povolanie je preto nielen poslaním a zodpovednosťou, ale aj obrovským privilégiom ovplyvňovať celé generácie,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Zároveň vyzdvihol všetkých, ktorí pracujú v školstve a napriek každodenným výzvam pomáhajú formovať budúce generácie, sprevádzajú deti a mladých ľudí na ceste k úspešnému životu.
Za dlhoročnú pedagogickú prácu, odborný prínos a výnimočné výsledky vo vzdelávaní si tento rok najvyššie morálne ocenenie ministerstva školstva prevzalo 20 laureátov a držitelia dvoch mimoriadnych cien. Medzi ocenenými sú pedagógovia, odborní zamestnanci, talentovaní žiaci a študenti, ktorí svojím nasadením a úspechmi prispievajú k rozvoju slovenského školstva a inšpirujú ďalšie generácie.