Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 12. október 2025Meniny má Maximilián
< sekcia Slovensko

Prezident považuje za chybu, že sa nerokovalo o správe SAV k vakcínam

.
Na snímke prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Bratislava 12. októbra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini považuje za chybu, že vláda nerokovala o správe Slovenskej akadémie vied (SAV) k analýze vakcín proti COVID-19. Myslí si, že je nezodpovedné, ak si kabinet objedná analýzu u etalónovej výkladnej skrine v rámci vedy a potom ju možno z dôvodu, že sa mu nepáči výsledok, odmietne prerokovať. Uviedla to hlava štátu v diskusnej relácii TA3 V politike.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Z českých bratov sa počas predvolebnej kampane stali bratranci

Fico: Rozpočet zabezpečí, že verejné financie budú pod kontrolou

BAČOVÁ: Deťom pri ošetrení zubov pomáha, keď lekár nie je v bielom

Vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok