Prezident považuje za chybu, že sa nerokovalo o správe SAV k vakcínam
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Bratislava 12. októbra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini považuje za chybu, že vláda nerokovala o správe Slovenskej akadémie vied (SAV) k analýze vakcín proti COVID-19. Myslí si, že je nezodpovedné, ak si kabinet objedná analýzu u etalónovej výkladnej skrine v rámci vedy a potom ju možno z dôvodu, že sa mu nepáči výsledok, odmietne prerokovať. Uviedla to hlava štátu v diskusnej relácii TA3 V politike.