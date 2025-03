Prezident: Povinná vojenčina nie je správnym krokom v čase vojny

Bratislava 29. marca (TASR) - V čase vojny na východnej hranici SR nie je zavedenie povinnej vojenskej služby správny prístup. V reakcii na novinársku otázku to tento týždeň na tlačovej konferencii vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini.



„Slovensko si zvolilo motivačný spôsob, to znamená vytvoriť také tie národné obranné brigády, kde sa dobrovoľníci môžu prihlásiť, absolvovať krátkodobý výcvik a zároveň potom byť k dispozícii štátu určitý čas v roku a byť za to aj finančne odmenení,“ uviedol Pellegrini.



Povinnú vojenskú službu v nedeľu (23. 3.) opätovne obhajoval predseda koaličnej SNS Andrej Danko. Trojmesačná príprava by podľa neho nikomu neublížila. Mať základný vojenský výcvik považuje za dôležité.