Prezident požiadal K. Šaška o dodržanie zákona pri tendri na záchranky

Bratislava 24. júla (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini požiadal ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) o dodržanie zákona pri tendri na záchranky. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré pre TASR zaslala Kancelária prezidenta (KP) SR v reakcii na list Lekárskeho odborového združenia (LOZ). Rezort zdravotníctva deklaroval, že výberové konanie prebehne riadne, transparentne a v súlade so stanovenými podmienkami.



„Pellegrini požiadal ministra zdravotníctva, aby zabezpečil, že tender na záchranky sa uskutoční v zmysle príslušných zákonov a legislatívnych pravidiel SR,“ uviedla KP SR. Rezort zdravotníctva tvrdí, že od úvodu celého procesu postupuje výlučne v súlade s platnou legislatívou.



MZ dodalo, že v rámci výberového konania dbá na dôsledné dodržiavanie všetkých zákonných a procedurálnych pravidiel. „Garantujeme zákonnosť, rovnosť prístupu a objektívnosť celého procesu. Umelo vytvorená hystéria smeruje k bezprecedentnému a zbytočnému zastrašovaniu občanov a to rezort, ako aj minister Šaško zásadne a rázne odmieta,“ priblížila hovorkyňa ministerstva Veronika Daničová.



LOZ listom požiadalo Pellegriniho, aby dohliadol na transparentnosť a odbornosť verejného obstarávania na licencie záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Vyjadrilo znepokojenie nad tým, že proces prebieha bez dostatočných informácií a je čoraz menej zrozumiteľný.



Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.