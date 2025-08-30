< sekcia Slovensko
Prezident: Pre návštevníkov DOD v paláci máme špeciálnu pohľadnicu
Prezidentský palác otvoril do 17.00 h svoje brány verejnosti.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 30. augusta (TASR) - Pre návštevníkov dňa otvorených dverí (DOD) v Prezidentskom paláci je pripravená špeciálna pohľadnica. Obsahuje semiačka kvetov, ktoré môžu vyrásť ako trvalá spomienka. Prezident SR Peter Pellegrini to priblížil novinárom. Teší ho, že prvýkrát v histórii sa DOD zladene koná v sobotu aj v Národnej rade (NR) SR.
„Je pripravená špeciálna pohľadnica, ktorá je zaujímavá tým, že ak si ju ľudia zoberú alebo niekomu pošlú a ak ju nezahodia, ale zasadia do zeme, tak obsahuje v sebe aj semiačka kvietkov, ktoré potom vyrastú ako taká trvalá spomienka,“ uviedol prezident. Pripravený je podľa neho aj ďalší program. „Prezentuje sa tu Železničná spoločnosť Slovensko, sú tu ľudia z regiónov, ktorí budú ponúkať svoje špeciality,“ načrtol.
Ako pripomenul, verejnosť môže v rámci DOD v Prezidentskom paláci navštíviť všetky reprezentačné priestory a jeho časti. „Tie možno mnohí doteraz videli len na televíznych obrazovkách počas niektorých ceremoniálnych aktov alebo prijatí alebo záberov z rôznych rokovaní,“ poznamenal prezident.
Prezidentský palác otvoril do 17.00 h svoje brány verejnosti. Vchod je z Banskobystrickej ulice. V interiéri paláca si návštevníci budú môcť pozrieť reprezentačné priestory, ale aj všetky druhy a triedy štátnych vyznamenaní či štátnu pečať SR. V sídle hlavy štátu sa tiež môžu tešiť na zaujímavý program, na ktorom spolupracovali viaceré organizácie a inštitúcie. DOD sa koná aj v NR SR.
„Je pripravená špeciálna pohľadnica, ktorá je zaujímavá tým, že ak si ju ľudia zoberú alebo niekomu pošlú a ak ju nezahodia, ale zasadia do zeme, tak obsahuje v sebe aj semiačka kvietkov, ktoré potom vyrastú ako taká trvalá spomienka,“ uviedol prezident. Pripravený je podľa neho aj ďalší program. „Prezentuje sa tu Železničná spoločnosť Slovensko, sú tu ľudia z regiónov, ktorí budú ponúkať svoje špeciality,“ načrtol.
Ako pripomenul, verejnosť môže v rámci DOD v Prezidentskom paláci navštíviť všetky reprezentačné priestory a jeho časti. „Tie možno mnohí doteraz videli len na televíznych obrazovkách počas niektorých ceremoniálnych aktov alebo prijatí alebo záberov z rôznych rokovaní,“ poznamenal prezident.
Prezidentský palác otvoril do 17.00 h svoje brány verejnosti. Vchod je z Banskobystrickej ulice. V interiéri paláca si návštevníci budú môcť pozrieť reprezentačné priestory, ale aj všetky druhy a triedy štátnych vyznamenaní či štátnu pečať SR. V sídle hlavy štátu sa tiež môžu tešiť na zaujímavý program, na ktorom spolupracovali viaceré organizácie a inštitúcie. DOD sa koná aj v NR SR.