< sekcia Slovensko
Prezident: Pred Slovenskom stojí reforma verejnej správy
Hlava štátu zdôraznila, že netreba hovoriť len o obyčajnom predĺžení mandátov starostov, primátorov a predsedov krajov na päť rokov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 26. mája (TASR) - Pred Slovenskom stojí reforma verejnej správy. Zmeny a decentralizácia musia zodpovedať skúsenostiam a vývojovým trendom vrátane modernizácie a digitalizácia verejnej správy. Vo svojom príhovore na začiatku 38. snemu Združenia miest a obcí Slovenska to povedal prezident SR Peter Pellegrini.
„Slovenská republika má 33 rokov a nastal čas, keď si musíme odpovedať na zásadnú otázku, aký štát chceme mať o desaťročia. Naša odpoveď na dlhú dobu predurčí, či bude od Slovensko v konkurencii s inými štátmi úspešné alebo budeme prešľapovať,“ poznamenal Pellegrini. Reforma je podľa neho príležitosť a aj nevyhnutnosť posunúť sa bližšie k vízii moderného a decentralizovaného štátu, ktorý efektívne spravuje veci občanov tak, aby im zabezpečoval kvalitné a komfortné služby.
V tejto súvislosti prezident poukázal na nové programovacie obdobie. Apeluje, aby bol v ňom vyčlenený špeciálny balík eurofondov na reformu verejnej správy. „Uvedomujem si, že samotnú reformu nemožno urobiť za jedno volebné obdobie, ale ani eurofondy tu nie sú na jedno volebné obdobie,“ podotkol Pellegrini.
Hlava štátu zdôraznila, že netreba hovoriť len o obyčajnom predĺžení mandátov starostov, primátorov a predsedov krajov na päť rokov. „Pokiaľ s tým nepôjde ruka v ruke aj záväzok prijatia veľkej reformy verejnej správy, tak pôjde len o kozmetické gesto,“ skonštatoval Pellegrini. Taktiež verí, že do dialógu o reforme sa zapojí vláda aj ďalší partneri, aby z nej postupom času neostal „ďalší zbytočne popísaný papier“.
Prezident si myslí, že dozrel čas aj na „veľké upratovanie“ v kompetenciách. „Kompetenčný chaos je nutné konečne upratať. Slovensko dnes stojí na križovatke a verím, že slovenskí politici, či už z koalície alebo opozície, nájdu silu konať a meniť veci k lepšiemu,“ uviedol.
Samosprávy sú podľa Pellegriniho nosným pilierom slovenskej demokracie. Vníma ich tiež ako partnerov. „Iba partnerský vzťah medzi samosprávou a vládou nám dnes môže pomôcť, aby sme reformu verejnej správy aj v skutočnosti zvládli,“ ozrejmil.
Zároveň súhlasí s návrhom samospráv so zrušením novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, keďže dlhová brzda dnes obmedzuje ich možnosti. Pellegrini ďalej povedal, že samosprávy by mali získať možnosť aktívnejšie vstupovať do legislatívneho procesu. „Na stole je aj diskusia, či v prípade zákonov, ktoré sa dotýkajú samospráv, by ste mali alebo nemali disponovať aj tzv. suspenzívnym vetom,“ poznamenal.
Hlava štátu verí, že sa podarí prijať zákon, ktorý posilní kompetencie mestských a obecných polícií. Vyzval preto ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby debatu o legislatíve uzavrel a predložil dobrý návrh zákona, ktorý zabezpečí poriadok a bezpečnosť občanov.
„Slovenská republika má 33 rokov a nastal čas, keď si musíme odpovedať na zásadnú otázku, aký štát chceme mať o desaťročia. Naša odpoveď na dlhú dobu predurčí, či bude od Slovensko v konkurencii s inými štátmi úspešné alebo budeme prešľapovať,“ poznamenal Pellegrini. Reforma je podľa neho príležitosť a aj nevyhnutnosť posunúť sa bližšie k vízii moderného a decentralizovaného štátu, ktorý efektívne spravuje veci občanov tak, aby im zabezpečoval kvalitné a komfortné služby.
V tejto súvislosti prezident poukázal na nové programovacie obdobie. Apeluje, aby bol v ňom vyčlenený špeciálny balík eurofondov na reformu verejnej správy. „Uvedomujem si, že samotnú reformu nemožno urobiť za jedno volebné obdobie, ale ani eurofondy tu nie sú na jedno volebné obdobie,“ podotkol Pellegrini.
Hlava štátu zdôraznila, že netreba hovoriť len o obyčajnom predĺžení mandátov starostov, primátorov a predsedov krajov na päť rokov. „Pokiaľ s tým nepôjde ruka v ruke aj záväzok prijatia veľkej reformy verejnej správy, tak pôjde len o kozmetické gesto,“ skonštatoval Pellegrini. Taktiež verí, že do dialógu o reforme sa zapojí vláda aj ďalší partneri, aby z nej postupom času neostal „ďalší zbytočne popísaný papier“.
Prezident si myslí, že dozrel čas aj na „veľké upratovanie“ v kompetenciách. „Kompetenčný chaos je nutné konečne upratať. Slovensko dnes stojí na križovatke a verím, že slovenskí politici, či už z koalície alebo opozície, nájdu silu konať a meniť veci k lepšiemu,“ uviedol.
Samosprávy sú podľa Pellegriniho nosným pilierom slovenskej demokracie. Vníma ich tiež ako partnerov. „Iba partnerský vzťah medzi samosprávou a vládou nám dnes môže pomôcť, aby sme reformu verejnej správy aj v skutočnosti zvládli,“ ozrejmil.
Zároveň súhlasí s návrhom samospráv so zrušením novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, keďže dlhová brzda dnes obmedzuje ich možnosti. Pellegrini ďalej povedal, že samosprávy by mali získať možnosť aktívnejšie vstupovať do legislatívneho procesu. „Na stole je aj diskusia, či v prípade zákonov, ktoré sa dotýkajú samospráv, by ste mali alebo nemali disponovať aj tzv. suspenzívnym vetom,“ poznamenal.
Hlava štátu verí, že sa podarí prijať zákon, ktorý posilní kompetencie mestských a obecných polícií. Vyzval preto ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby debatu o legislatíve uzavrel a predložil dobrý návrh zákona, ktorý zabezpečí poriadok a bezpečnosť občanov.