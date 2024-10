Prezident predpokladal, že demisiu podá iná ministerka, nie Dolinková

Bratislava 6. októbra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini predpokladal, že demisiu podá iná ministerka súčasnej vlády a nie ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD). S odchádzajúcou členkou kabinetu sa stretne v utorok (8. 10.). Prezident zdôraznil, že Dolinkovej demisiu prijme až potom, ako predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) prinesie adekvátnu náhradu. Hlava štátu to vyhlásila v diskusnej relácii televízie TA3.



"Zatiaľ vychádzam z toho, že koaličná zmluva sa neotvára a potom platí, že pravdepodobne s nominantom na nového ministra alebo ministerku príde pán predseda strany Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) k pánovi premiérovi a pán premiér sa s tým stotožní. Pokiaľ sa nestane inak, samozrejme," uviedol prezident. Dodal, že bude postupovať striktne v súlade s ústavou, no využije kompetencie, ktoré má. S novým nominantom na post ministra zdravotníctva sa podľa svojich slov plánuje najprv stretnúť.



Odpočet svojej práce, ktorý Zuzana Dolinková odprezentovala sa prezidentovi zdal značný aj vzhľadom na to, že vo funkcii je 11 mesiacov.



Poslanec Národnej rady SR Marián Viskupič (SaS) v relácii zopakoval postoj opozičnej strany, že prezident by mal Dolinkovej demisiu prijať čo najskôr.



Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) vyhlásil, že rezort zdravotníctva potrebuje krízového manažéra. Tvrdí, že pri príprave konsolidačného balíčka, ktorý sa dotkol aj Dolinkovej rezortu a znepokojil lekárov, s ministerstvom zdravotníctva komunikoval. Podľa Kamenického sú platy lekárov vzhľadom na Slovenskú priemernú mzdu na vyššej úrovni ako v ČR či v Poľsku.



Poslanec Viskupič reagoval, že v zdravotníctve musia nastať systémové zmeny, ktoré zabezpečia efektívnejšie fungovanie rezortu. Podľa jeho vyjadrenia mala valorizácia platov lekárov vyjsť zo vzájomnej diskusie štátu a zdravotníkov.



Rovnaký postoj v tejto otázke má aj prezident Pellegrini. Zníženie valorizácie v rámci konsolidácie podľa jeho mienky nemalo byť jednostranným vládnym rozhodnutím. Opätovne zdôraznil, že problémy v zdravotníctve sú dlhotrvajúce a nemôže za ne iba jedna vláda. Poukázal, že aj iné krajiny majú s rezortom problém a snažia sa získať personál aj na Slovensku. Z krajiny tak do zahraničia odchádzajú odborníci.



O novej koncovej nemocnici v Bratislave prezident povedal, že nie je rozhodujúce, či bude stáť v Ružinove alebo na Rászochách. Podstatné pre neho zostáva, aby bol priestor na Rászochách využitý. Spomenul, že by tam mohla byť nová detská nemocnica. "Ja si myslím, že na pozadí sa dejú zaujímavé veci a možno o niekoľko týždňov bude schopný rezort zdravotníctva predstaviť aj projekt samotnej národnej detskej fakultnej nemocnice," uviedol.