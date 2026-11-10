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Prezident: Premiér zatiaľ zostáva poverený vedením envirorezortu
Fico v pondelok (9. 11.) listom požiadal Pellegriniho o zrušenie poverenia viesť Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 10. novembra (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) zatiaľ zostáva poverený vedením rezortu životného prostredia. O ďalšom postupe rozhodne prezident SR Peter Pellegrini v nasledujúcich dňoch. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
„Dovtedy, kým prezident SR Peter Pellegrini nerozhodne o ďalšom postupe, zostáva po vzájomnom rozhovore prezidenta s premiérom poverený vedením rezortu životného prostredia naďalej predseda vlády Robert Fico,“ uviedla kancelária hlavy štátu.
Fico požiadal prezidenta o zrušenie poverenia viesť Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Navrhol, aby ministerstvo riadil nominant koaličnej SNS. Svoje rozhodnutie odôvodnil sporom medzi predsedom SNS Andrejom Dankom a bývalým ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Uviedol, že tento spor nebude pokračovať na jeho úkor.
Fico v pondelok (9. 11.) listom požiadal Pellegriniho o zrušenie poverenia viesť Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Premiér je poverený viesť rezort od konca septembra. Stalo sa tak po tom, ako hlava štátu odvolala z funkcie šéfa envirorezortu Tarabu, ktorému poslanci Národnej rady SR vyslovili nedôveru.
Koniec Tarabu vo funkcii žiadala koaličná SNS. Za nového ministra navrhujú národniari súčasného štátneho tajomníka MŽP Filipa Kuffu. Tento návrh premiér doručil prezidentovi. Pellegrini však požiadal predsedu vlády o prehodnotenie nominácie Kuffu a o nový návrh. Odôvodnil to medializovanými informáciami, ktoré naznačovali možnosť nekalého konania niektorej z organizácií MŽP, prípadného nehospodárneho nakladania s majetkom SR a podobné iné podozrenia.
Fico po dohode s Dankom na nominácii Kuffu trval. Prezident sa v súvislosti s návrhom na vymenovanie Kuffu za ministra životného prostredia obrátil na Ústavný súd SR. Nevymenuje ho, kým nebude poznať výklad súdu. Hlava štátu chce, aby Ústavný súd SR stanovil rámec pre prezidenta pri menovaní členov vlády.
„Dovtedy, kým prezident SR Peter Pellegrini nerozhodne o ďalšom postupe, zostáva po vzájomnom rozhovore prezidenta s premiérom poverený vedením rezortu životného prostredia naďalej predseda vlády Robert Fico,“ uviedla kancelária hlavy štátu.
Fico požiadal prezidenta o zrušenie poverenia viesť Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Navrhol, aby ministerstvo riadil nominant koaličnej SNS. Svoje rozhodnutie odôvodnil sporom medzi predsedom SNS Andrejom Dankom a bývalým ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Uviedol, že tento spor nebude pokračovať na jeho úkor.
Fico v pondelok (9. 11.) listom požiadal Pellegriniho o zrušenie poverenia viesť Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Premiér je poverený viesť rezort od konca septembra. Stalo sa tak po tom, ako hlava štátu odvolala z funkcie šéfa envirorezortu Tarabu, ktorému poslanci Národnej rady SR vyslovili nedôveru.
Koniec Tarabu vo funkcii žiadala koaličná SNS. Za nového ministra navrhujú národniari súčasného štátneho tajomníka MŽP Filipa Kuffu. Tento návrh premiér doručil prezidentovi. Pellegrini však požiadal predsedu vlády o prehodnotenie nominácie Kuffu a o nový návrh. Odôvodnil to medializovanými informáciami, ktoré naznačovali možnosť nekalého konania niektorej z organizácií MŽP, prípadného nehospodárneho nakladania s majetkom SR a podobné iné podozrenia.
Fico po dohode s Dankom na nominácii Kuffu trval. Prezident sa v súvislosti s návrhom na vymenovanie Kuffu za ministra životného prostredia obrátil na Ústavný súd SR. Nevymenuje ho, kým nebude poznať výklad súdu. Hlava štátu chce, aby Ústavný súd SR stanovil rámec pre prezidenta pri menovaní členov vlády.