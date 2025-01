Prezident: Prezidentský palác nebude pobočkou vlády ani centrom odporu

Bratislava 1. januára (TASR) - Prezidentský palác nebude v roku 2025 ani pobočkou úradu vlády, ani politickým centrom odporu voči nemu. Niet žiadneho dôvodu, aby vláda svoj druhý rok naplno nevyužila na prijatie zásadných a dlhodobých opatrení. Má stále príležitosť zmeniť neblahý spôsob spravovania vecí verejných, ktoré sú zatiaľ riadené systémom od volieb do volieb. Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol vo svojom novoročnom príhovore.



Hlava štátu želá slovenskej vláde odvahu, aby v novom roku urobila zásadné kroky v kľúčových oblastiach, kde ľudia potrebujú vidieť skutočné riešenia. Praje jej, aby chápala, že hlavné bremeno jej práce stále leží doma a nie v zahraničí. Vláda by podľa Pellegriniho mala sústrediť svoju energiu tam, kde to prinesie úžitok celej spoločnosti. Taktiež apeluje, aby nemíňala energiu vo vzájomných sporoch alebo v témach, ktoré možno na chvíľu zaujmú a vyvolajú emóciu, ale nijako nezlepšia každodenný život ľudí na Slovensku.



"Vlani napríklad vláda prijala odvážne rozhodnutie, keď sa rozhodla postaviť na Slovensku novú jadrovú elektráreň. Ale presne takéto odvážne a zásadné rozhodnutia s dlhodobým dosahom na život celej krajiny potrebujeme aj v ďalších oblastiach," skonštatoval Pellegrini.



Zároveň poukázal na to, že vláda by mala byť svojimi odvážnymi rozhodnutiami v mnohých oblastiach základom dlhodobej prosperity SR a silnej konkurencieschopnosti v európskom i vo svetovom meradle.



Pellegrini deklaruje, že v budúcom roku bude robiť všetko pre to, aby sa tieto dlhodobé, náročné a dôležité témy aktívne otvárali a riešili. Prezidentský palác bude podľa neho vždy miestom, kde sa hľadá dlhodobá vízia pre Slovensko a kde sa otvárajú zásadné otázky budúcnosti krajiny.