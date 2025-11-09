Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prezident: Príčiny vlakovej nehody je potrebné čím skôr vyšetriť

Na snímke prezident SR Peter Pellegrini v Prezidentskom paláci 25. apríla 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Na sociálnej sieti to vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini, ktorý zaželal zraneným skoré uzdravenie a poďakoval sa aj záchranným zložkám.

Bratislava 9. novembra (TASR) - Príčiny nedeľnej nehody vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom je potrebné čím skôr vyšetriť, aby po druhej takejto udalosti v krátkom čase ľudia nezanevreli na vlakovú dopravu a mohli stále dôverovať jej bezpečnosti. Na sociálnej sieti to vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini.

„Želám všetkým zraneným zo zrážky vlakov pri Pezinku čo najmenej bolesti a čo najskoršie uzdravenie. Ďakujem všetkým záchranným zložkám za ich profesionálny zásah,“ uviedol prezident.

Na železničnej trati medzi Bratislavou a Pezinkom došlo v nedeľu večer k zrážke dvoch vlakov. Zranenia utrpeli desiatky cestujúcich, viac ako desať ľudí bolo prevezených do nemocníc. K úmrtiu nedošlo. Pre nehodu Univerzitná nemocnica Bratislava aktivovala traumatologický plán. Na mieste nehody naďalej zasahujú všetky záchranné zložky.

