Prezident vymenoval K. Šaška za ministra zdravotníctva

Profil nového ministra zdravotníctva Kamila Šaška



Kamil Šaško sa narodil 5. novembra 1985 v Poprade. Ekonomické vzdelanie nadobudol na London School of Business and Finance, kde sa špecializoval na investičné bankovníctvo, a na University of Sussex, tam sa venoval aplikovanej vede a riadeniu podniku.



Po skončení štúdia pracoval v roku 2013 ako správca portfólia v Otto Money v Londýne, odkiaľ prešiel do Tatra banky v Bratislave na pozíciu privátneho bankára. V rokoch 2014 - 2015 pôsobil na Ministerstve financií SR ako generálny štátny radca v sekcii finančného trhu.



V období rokov 2015 - 2020 pôsobil ako finančný atašé Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii (EÚ) v Bruseli a v rokoch 2017 - 2020 ako finančný radca v rámci Rady EÚ v Bruseli.



Predsedom pracovných skupín Rady EÚ bol v roku 2016 a členom Centra pre finančné inovácie pri Rade EÚ bol v rokoch 2016 - 2020.



Od roku 2020 pracoval v Národnej banke Slovenska (NBS) ako expert regulácie a dohľadu.



Členom predsedníctva strany Hlas-SD sa stal v roku 2023. V minuloročných parlamentných voľbách úspešne kandidoval za Hlas-SD do Národnej rady (NR) SR a so ziskom 1409 získal mandát poslanca NR SR. V parlamente však nepôsobil, lebo 25. októbra 2023 sa stal štátnym tajomníkom na Ministerstve hospodárstva SR.

Prezident prijal demisiu Z. Dolinkovej

Prezident Peter Pellegrini prijal demisiu ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD - vpravo) vo štvrtok 10. októbra 2024 v Prezidentskom paláci v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 10. októbra (TASR) - Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok v Prezidentskom paláci vymenoval za ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD). Vo funkcii nahradil Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD).Šaško pôsobil ako štátny tajomník na ministerstve hospodárstva, vláda ho z tejto pozície v stredu (9. 10.) odvolala.Dolinková oznámila svoj koniec vo funkcii minulý týždeň. Rozhodnutie odôvodnila tým, že necíti podporu pre presadzovanie svojich cieľov a opatrení na zlepšenie zdravotníctva. Kritizovala okrem iného aj schválenie konsolidačných opatrení v parlamente.Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok prijal demisiu ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD).