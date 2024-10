Prezident prijal v Banskej Bystrici generálneho tajomníka OECD

Banská Bystrica 5. októbra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini prijal v sobotu vo svojej banskobystrickej kancelárii prvú zahraničnú návštevu, generálneho tajomníka Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Mathiasa Cormanna. Hovorili spolu o vzdelávaní, digitalizácii, umelej inteligencii, ako aj o kooperácii s Banskobystrickým samosprávnym krajom pri príprave štúdie, ktorá má pomôcť prispôsobiť sa demografickým zmenám.



"Slovensko je dlhoročným a aktívnym členom tejto prestížnej medzivládnej organizácie, ktorá združuje len najvyspelejšie krajiny sveta, čo prináša krajine významný profit," konštatoval Pellegrini.



Za úspešné označil prezident slovenské predsedníctvo v OECD v roku 2019, kedy hlavnou témou boli moderné technológie. Po prvý raz sa vtedy na pôde OECD hovorilo o prichádzajúcej umelej inteligencii a potrebe nejakej formy regulácie tak, aby sme z nej mali viac profitov ako problémov.



Prezident pripomenul, že aj naša krajina do budúcna čelí veľkým výzvam.



"Výzvy sú presne tie, ktoré sú aj prioritami OECD. Použitie moderných technológií, umelej inteligencie a absolútny focus na zmenu spôsobu vzdelávania našich obyvateľov," zdôraznila hlava štátu.



Generálny tajomník Cormann potvrdil, že Slovensko je aktívny a rešpektovaný člen OECD. Vyslovil poďakovanie za to, že Slovensko je hostiteľom ich misie, teda, že OECD komunikuje s Ukrajinou cez svoj úrad na slovenskom veľvyslanectve v Kyjeve.



Cormann okrem iného vyzdvihol kooperáciu s Banskobystrickým samosprávnym krajom pri príprave štúdie, ktorá má pomôcť prispôsobiť sa demografickým zmenám. Odporúčania organizácie pre kľúčové sektory by mali byť známe v prvom polroku budúceho roka.



Pripomenul tiež, že i samotné mesto Banská Bystrica má priamu skúsenosť zo spolupráce s OECD, keď v rokoch 2021 až 2023 bolo jednou z deviatich samospráv Európskej únie, ktorej obyvatelia sa zapojili do tvorby kohéznej politiky únie do roku 2027.