< sekcia Slovensko
Prezident prijme veľmajstra Maltézskeho rádu na návšteve Slovenska
Pellegrini bude s veľmajstrom diskutovať o aktuálnych výzvach v oblasti ochrany civilistov, humanitárnej pomoci a zdravotníckej starostlivosti.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 17. apríla (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini privíta v utorok (21. 4.) v Prezidentskom paláci na oficiálnej návšteve Fra’ Johna Timothy Dunlapa, veľmajstra Zvrchovaného vojenského špitálneho rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Návšteva nadväzuje na pozvanie hlavy štátu, ktoré odznelo počas ich stretnutia v decembri 2025 v talianskom Ríme. „Návšteva veľmajstra predstavuje príležitosť potvrdiť záujem SR o rozvoj spolupráce v oblastiach zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a humanitárnej pomoci, ako aj zdôrazniť význam hodnôt solidarity, ľudskej dôstojnosti a služby najzraniteľnejším v čase rastúcich globálnych výziev,“ uviedol odbor komunikácie.
Pellegrini bude s veľmajstrom diskutovať o aktuálnych výzvach v oblasti ochrany civilistov, humanitárnej pomoci a zdravotníckej starostlivosti, ako aj o ďalšom rozvoji bilaterálnej spolupráce medzi SR a Maltézskym rádom. Pozornosť budú venovať pôsobeniu rádu na Slovensku, najmä v oblasti sociálnych služieb a podpory marginalizovaných komunít.
„Rokovania sa uskutočnia v kontexte aktuálnej medzinárodnej situácie poznačenej pretrvávajúcimi konfliktmi v bezprostrednom susedstve Európy aj eskaláciou napätia na Blízkom východe a ich závažnými humanitárnymi dôsledkami,“ uviedla kancelária prezidenta. Dodala, že zvrchovaný Maltézsky rád patrí medzi najstaršie humanitárne organizácie sveta. V súčasnosti patrí medzi medzinárodných humanitárnych aktérov, ktorí pôsobia priamo v krízových regiónoch a poskytujú zdravotnícku a sociálnu pomoc civilnému obyvateľstvu.
Návšteva veľmajstra sa začne stretnutím s prezidentom, po ktorom bude nasledovať plenárne rokovanie delegácií. Jeho súčasťou bude aj vzájomné odovzdanie čestných vyznamenaní, tvrdí odbor komunikácie. Zároveň položia vence k Hrobu neznámeho vojaka v Bratislave a navštívia tiež Komunitné centrum sv. Louisa a Zélie Martinovcov v Topoľčanoch, ktoré od roku 2023 prevádzkuje výkonná charitatívna organizácia Slovenskej Asociácie Maltézskeho rádu, Maltézska pomoc Slovensko.
Kancelária prezidenta priblížila, že ide o mimoriadne významnú návštevu, historicky druhú oficiálnu návštevu Veľmajstra na území samostatného Slovenska. Prvá sa uskutočnila v roku 1997, keď veľmajstra Fra’ Andrewa Bertieho prijal prezident Michal Kováč. Odvtedy sa stretnutia na tejto úrovni konali len v sídle rádu v Ríme.
Návšteva nadväzuje na pozvanie hlavy štátu, ktoré odznelo počas ich stretnutia v decembri 2025 v talianskom Ríme. „Návšteva veľmajstra predstavuje príležitosť potvrdiť záujem SR o rozvoj spolupráce v oblastiach zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a humanitárnej pomoci, ako aj zdôrazniť význam hodnôt solidarity, ľudskej dôstojnosti a služby najzraniteľnejším v čase rastúcich globálnych výziev,“ uviedol odbor komunikácie.
Pellegrini bude s veľmajstrom diskutovať o aktuálnych výzvach v oblasti ochrany civilistov, humanitárnej pomoci a zdravotníckej starostlivosti, ako aj o ďalšom rozvoji bilaterálnej spolupráce medzi SR a Maltézskym rádom. Pozornosť budú venovať pôsobeniu rádu na Slovensku, najmä v oblasti sociálnych služieb a podpory marginalizovaných komunít.
„Rokovania sa uskutočnia v kontexte aktuálnej medzinárodnej situácie poznačenej pretrvávajúcimi konfliktmi v bezprostrednom susedstve Európy aj eskaláciou napätia na Blízkom východe a ich závažnými humanitárnymi dôsledkami,“ uviedla kancelária prezidenta. Dodala, že zvrchovaný Maltézsky rád patrí medzi najstaršie humanitárne organizácie sveta. V súčasnosti patrí medzi medzinárodných humanitárnych aktérov, ktorí pôsobia priamo v krízových regiónoch a poskytujú zdravotnícku a sociálnu pomoc civilnému obyvateľstvu.
Návšteva veľmajstra sa začne stretnutím s prezidentom, po ktorom bude nasledovať plenárne rokovanie delegácií. Jeho súčasťou bude aj vzájomné odovzdanie čestných vyznamenaní, tvrdí odbor komunikácie. Zároveň položia vence k Hrobu neznámeho vojaka v Bratislave a navštívia tiež Komunitné centrum sv. Louisa a Zélie Martinovcov v Topoľčanoch, ktoré od roku 2023 prevádzkuje výkonná charitatívna organizácia Slovenskej Asociácie Maltézskeho rádu, Maltézska pomoc Slovensko.
Kancelária prezidenta priblížila, že ide o mimoriadne významnú návštevu, historicky druhú oficiálnu návštevu Veľmajstra na území samostatného Slovenska. Prvá sa uskutočnila v roku 1997, keď veľmajstra Fra’ Andrewa Bertieho prijal prezident Michal Kováč. Odvtedy sa stretnutia na tejto úrovni konali len v sídle rádu v Ríme.