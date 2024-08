Prezident: Príkladom SNP by sa mali inšpirovať dnešné slovenské elity

Banská Bystrica 29. augusta (TASR) - Príkladom Slovenského národného povstania (SNP) by sa mali inšpirovať všetky dnešné spoločenské a politické elity na Slovensku. Prezident SR Peter Pellegrini to zdôraznil počas príhovoru v rámci osláv 80. výročia SNP v Banskej Bystrici. Podčiarkol, že naši predkovia prekonali názorové rozdiely a začali doslova s vysťahovaním fašizmu z nášho územia. Poukázal aj na to, že nenávisť a názorové múry v súčasnosti rozdeľujú spoločnosť.



Prezident SR vyzdvihol odvahu, ľudskú statočnosť a schopnosť účastníkov SNP prinášať obete pre slovenský národ. "Ctím si vás za vašu vnútornú silu, oddanosť vlasti a rešpekt k hodnote slobody, ktorú ste bránili spolu s predstaviteľmi iných národov v boji proti ideológii zla a nenávisti," povedal. Povstanie podľa neho potvrdilo, aká silná a nezlomná bola túžba slovenského národa po slobode. Zdôraznil slová ako hrdosť, sebavedomie, rešpekt a uznanie.



Doplnil, že pri pohľade na účastníkov SNP si uvedomuje morálny záväzok napĺňať ich historický odkaz. "Prichádza čas, keď musíme my všetci prevziať z ich rúk pomyselnú pochodeň statočnosti a slobody. Preto nikdy nedovoľme prekrúcanie našich dejín. Nikdy nedovoľme, aby nenávisť nadobro ovládla slovenskú spoločnosť. A nikdy nedovoľme, aby sa niekedy opakoval Ostrý Grúň, Kľak alebo Kalište," podotkol s tým, že oslavy SNP musia mať vždy celonárodný charakter.



Vyzdvihol, že viacerí pamätníci neskôr vo svojich svedectvách zdôrazňovali, že necítili nenávisť - a to napriek všetkým hrôzam, ktoré zažili na bojiskách či v koncentračných táboroch. "Je to silné posolstvo pre nás všetkých, aby sme sa nedali strhnúť k nenávisti," povedal. Podľa prezidenta na ňu nemáme ani ten najmenší dôvod. "Akokoľvek vážne môžu byť naše starosti, akokoľvek zásadný nesúhlas cítime s tým-ktorým politikom alebo jeho krokmi, v porovnaní s hrôzami vojny sú naše dôvody a pohnútky na nenávisť doslova smiešne a nepodstatné," dodal s tým, že nenávisť nie je cestou, po ktorej má Slovensko kráčať.



V príhovore poukázal aj na to, že priamo za východnou hranicou SR umierajú ľudia vo vojne, a preto si dnes oveľa viac ako inokedy uvedomujeme význam a hodnotu slova mier. "Pri pohľade na utrpenie a hrdinstvo účastníkov Slovenského národného povstania je našou povinnosťou urobiť všetko pre to, aby sa európsky kontinent opäť stal priestorom mieru, spolupráce a pokoja," apeloval. Prezident hovoril aj o vyslaní jasného signálu, že nedovolíme, aby sa dejiny opakovali v ich tragickej podobe. "Že nedovolíme, aby sa prepisovala história a vrahovia sa stali idolmi nastupujúcej mládeže," doplnil.



Jedna generácia politikov v minulosti zlyhala a prinieslo to množstvo utrpenia národom v celej Európe. Túto chybu už podľa Pellegriniho nikdy nesmieme zopakovať. "A preto vždy pozorne počúvajme a rozvíjajme odkaz tých, ktorí si hrôzy vojny ešte pamätajú. A buďme aj dnes pripravení svoju slobodu brániť," zdôraznil. Vyjadril potešenie, že v Banskej Bystrici zloží prísahu vyše 500 nových profesionálnych vojakov.